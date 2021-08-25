В Мурманске проверят пропажу денег у умершего пациента реанимации

В Мурманской областной больнице начались проверки в связи с сообщениями о том, что у умершего в реанимации в "красной зоне" человека украли деньги с карты, также на его имя пытались взять кредит.

Как сообщает прокуратура региона, по предварительным данным, использовался мобильный телефон пациента.

РИА Новости со ссылкой на министерство информационной политики региона отмечает, что внутреннюю проверку ведет и Мурманская областная больница.

Резонанс вызвал пост в социальных сетях. Родственник погибшего рассказал, что его близкий попал в больницу с коронавирусом, врачи не смогли его спасти. Когда родственники начали подготовку к похоронам, то выяснилось, что с карты пациента были списаны деньги, также в мобильном приложении остались сообщения о попытках взять крупную сумму в кредитной организации. Также родственники не смогли найти документы умершего пациента.