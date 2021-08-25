В чем особенность фонтанов Петергофа

Петергофские фонтаны шагнули в свое четвертое столетие. Триста лет назад Петр I, лично принимавший участие в разработке и создании уникальной фонтанной системы, сам же и запустил ее, выбив заступом задвижку. С Ропшинских высот вода по трубам из корабельной сосны устремилась вниз, и к утру следующего дня дошла до Петергофа, струи фонтанов взметнулись вверх. По преданию, государь бежал вдоль водовода, чтобы увидеть рукотворное чудо. С 1721 года и по сей день фонтанная система работает без единого насоса, только за счет естественного напора воды (перепад высот составляет более 100 метров). Аналогов в мире нет.

О том, по какой схеме работают фонтаны и кто следит за их состоянием, можно узнать в Музее фонтанного дела и на выставке "Мастера игральных вод" (так раньше называли специалистов по фонтанам), открытой в парке, рядом с Большим каскадом. К слову, великий государь также лично положил начало Петергофской фонтанной команде, повелев указом от 3 сентября 1721 года "для обучения фонтанного дела у мастеров итальянцев из государственной военной коллегии выбрать из рекрутов молодых и добрых людей - 9 человек, и быть им у кашкад и фонтанов безотлучно". Сейчас команда мастеров игральных вод - 32 человека, которые работают посменно.

Но сначала рекомендуем заглянуть в музей. Здесь на интерактивной карте можно увидеть, почему петергофским фонтанам не нужны насосы и электричество, как вода из Ропши идет вниз, преодолевая по наклонной расстояние примерно в 25 километров, и, по принципу сообщающихся сосудов, поднимаясь мощными струями вверх. Среди экспонатов секции труб - петровского времени, из дерева, и более поздние - чугунные (замена дерева на чугун закончилась уже при Екатерине II). Интересно, что секции труб - небольшой длины. Сделано это было специально: чтобы в случае порчи трубы быстро заменить ее на другую. Кстати, для увеличения герметичности трубы поливали расплавленным свинцом. И нельзя не заметить еще один знаковый экспонат : огромный старинный фонтанный ключ. Именно таким "открывали" фонтаны.

Что касается мастеров игральных вод, то это была достаточно привилегированная группа работников. Набирали в команду не только взрослых, но и невысоких мальчиков девяти-десяти лет. В их обязанности входило устранение засоров в трубах и подземных коридорах. Некоторые из них со временем сами становились признанными мастерами. Работа фонтанщика считалась почетной и сопровождалась повышенным денежным жалованьем, хлебным довольствием и пенсией после выхода из команды. Часто отцы передавали опыт своим сыновьям, сохранялась преемственность поколений. Ведь специально на фонтанного мастера нигде не обучают.

Преемственность сохраняется порой и в наше время. Яркий пример - руководитель фонтанной команды Андрей Бирюков, сын Нины Ершовой, под руководством которой шла реставрация фонтанов на протяжении более тридцати лет.

- Когда я был ребенком, мама часто брала меня с собой на работу. Позже мне уже было разрешено работать на фонтанах-шутихах, разумеется, вместе с фонтанщиками, которые мне очень много интересного рассказывали об истории фонтанов, их устройстве и принципах работы. Они брали меня в Розовый павильон - на главные водораспределительные устройства, давали огромные тяжелые сачки, которыми они черпали водоросли с поверхности воды. Также вместе с мастерами я учился паять и ремонтировать свинцовые насадки. Это работа мне настолько понравилась, что уже тогда я решил: буду фонтанщиком, - рассказал Андрей Бирюков.

- Самый главный инструмент фонтанщика - голова. И руки. Сначала подумай головой, потом сделай руками, - пояснил Олег Рыбкин, гидротехник.

Все игральных вод мастера любят свою работу, вкладывая в фонтаны не только умение, но и частицу души. У каждого из них есть свои фонтаны-любимчики. В фаворитах может быть как суровый "Самсон", замысловатая Шахматная гора, так и фонтан-шутиха "Дубок". Кстати, что касается фонтанов-шутих. Действует негласное правило: экскурсоводов - не обливать. Что и понятно: как им, изрядно промокшим, потом дальше-то работать?

Кстати

Водоподводящая система 150 фонтанов включает 18 прудов, 12 каналов, десять рек и крупных ручьев, 140 гидротехнических сооружений, включая шлюзы. Общая протяженность основных водоподводящих каналов - 56 километров, из них 14 километров проходят по территории Нижнего парка.

Прямая речь

Елена Кальницкая, генеральный директор ГМЗ "Петергоф":

- Мы с благодарностью вспоминаем наших предшественников и говорим спасибо всем, кто в наше время своим ежедневным трудом содержит фонтаны и все хозяйство Петергофа в безупречном состоянии, кто хранит наследие нашей страны, чтобы передать будущим поколениям.