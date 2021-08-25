В Череповце можно будет ездить на двух автобусах по цене одного

Жители Череповца смогут сэкономить на поездках. Если в течение 45 минут пересесть с одного автобуса на другой, вторая поездка будет бесплатной.

Именно это время - три четверти часа - возникло не случайно. Чтобы определить оптимальный интервал, специалисты отдела транспорта мэрии три недели ездили в автобусах, пересаживаясь с одного маршрута на другой.

- 45 минут - идеальный таймер. Если вы успеете съездить туда и обратно за этот промежуток, заплатите только один раз, - заключает мэр Череповца Вадим Германов.

Бесплатная пересадка будет возможна в любых направлениях, но пока только в автобусах муниципальной Автоколонны, это 15 разных маршрутов. На них установят специальные таблички с надписью "Бесплатная пересадка". Совершать их будет удобно на "узловых" остановках, то есть там, где ходит максимальное количество автобусов.

В мэрии пояснили, что смена маршрута возможна лишь с использованием транспортных карт. Они выдаются либо школьникам и студентам, либо льготной категории граждан. Остальные могут приобрести единую транспортную карту за 100 рублей и пополнять. Чем больше пассажир ездит на автобусах и трамваях, тем меньше платит за одну поездку - в среднем 26,2 рубля. Одна поездка в автобусе обходится в 30 рублей, в трамвае - 29.

Новая система начнет работать с 1 сентября. До 31 декабря - пробный период. Пока для бесплатной пересадки не подходят банковские карты. Транзакции там идут с задержкой, что делает невозможным отслеживание времени между поездками. Но оператор системы обещает и эту проблему решить.

Тем временем

Череповец получил из Москвы семь автобусов-гармошек. Их предоставили городу бесплатно. Машины уже не новые. Всего в город доставят 30 автобусов. Их будут использовать на маршрутах, идущих в Зашекснинский район, во время ремонта Октябрьского моста.

Чиновники объяснили: если покупать 30 новых "гармошек", потребуется более 550 миллионов рублей. Но в приобретении нет особой необходимости. Когда завершится реконструкция моста, Череповцу не понадобится такое количество сочлененных автобусов. В мэрии и решили не тратиться на автобусы, которые будут использовать всего несколько лет.

Все московские автобусы низкопольные и оборудованы кондиционерами.