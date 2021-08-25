В Череповце можно будет ездить на двух автобусах по цене одного

Новости

Глава Ростуризма: Субсидирование чартеров по России будет ежегодным 12:34
Во Франции задержан афганский беженец по подозрению в связях с талибами 12:34
Памфилова: ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон 12:27
Спрос на курьеров за лето вырос в три с лишним раза 12:26
Памфилова: На выборах разных уровней конкурс составляет более 13 человек на место 12:24
Беларусь передала России обвиняемого в финансировании терроризма 12:21
В Воронеже загорелся строящийся бизнес-центр 12:02
Под Воронежем бомбардировщики сели на федеральную автотрассу 12:00
В России задержан находящийся 20 лет в розыске преступник из Беларуси 11:58
ФСБ показала видео задержания 31 террориста в четырех регионах России 11:52
СК завел два дела об избиении санитарами пациентки в Ярославле 11:47
Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" бьет рекорды по просмотрам 11:45
Оперштаб: В Москве выявлено 1 402 новых случая COVID-19 11:45
В МИД РФ рассказали о рисках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму 11:44
"Газпром" возобновил закачку газа в хранилища в Европе 11:44
МИД РФ: Москва пригласила международных наблюдателей на предстоящие выборы 11:43
Рособрнадзор проанализировал предложения по совершенствованию ЕГЭ 11:39
В Ленобласти проверят все медучреждения из-за поддельных сертификатов 11:36
В России разработали лазерного робота для борьбы со снайперами 11:35
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М" 11:27
Работа во время учебы в вузе на треть увеличивает зарплату после выпуска 11:25
СМИ: Премьеру "Венома 2" перенесут на следующий год 11:23
Кабмин выделил 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья 11:17
МИД рассказал, как россияне с проблемами со здоровьем могут проголосовать за рубежом 11:15
Пропавших во время сплава в Хабаровском крае туристов нашли живыми 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 12:45

В Череповце можно будет ездить на двух автобусах по цене одного

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 19(8544)
Жители Череповца смогут сэкономить на поездках. Если в течение 45 минут пересесть с одного автобуса на другой, вторая поездка будет бесплатной.

Именно это время - три четверти часа - возникло не случайно. Чтобы определить оптимальный интервал, специалисты отдела транспорта мэрии три недели ездили в автобусах, пересаживаясь с одного маршрута на другой.

Фото: iStock
В Петербурге предложили повысить цены на проезд на два рубля

- 45 минут - идеальный таймер. Если вы успеете съездить туда и обратно за этот промежуток, заплатите только один раз, - заключает мэр Череповца Вадим Германов.

Бесплатная пересадка будет возможна в любых направлениях, но пока только в автобусах муниципальной Автоколонны, это 15 разных маршрутов. На них установят специальные таблички с надписью "Бесплатная пересадка". Совершать их будет удобно на "узловых" остановках, то есть там, где ходит максимальное количество автобусов.

В мэрии пояснили, что смена маршрута возможна лишь с использованием транспортных карт. Они выдаются либо школьникам и студентам, либо льготной категории граждан. Остальные могут приобрести единую транспортную карту за 100 рублей и пополнять. Чем больше пассажир ездит на автобусах и трамваях, тем меньше платит за одну поездку - в среднем 26,2 рубля. Одна поездка в автобусе обходится в 30 рублей, в трамвае - 29.

Новая система начнет работать с 1 сентября. До 31 декабря - пробный период. Пока для бесплатной пересадки не подходят банковские карты. Транзакции там идут с задержкой, что делает невозможным отслеживание времени между поездками. Но оператор системы обещает и эту проблему решить.

Тем временем

Череповец получил из Москвы семь автобусов-гармошек. Их предоставили городу бесплатно. Машины уже не новые. Всего в город доставят 30 автобусов. Их будут использовать на маршрутах, идущих в Зашекснинский район, во время ремонта Октябрьского моста.

Чиновники объяснили: если покупать 30 новых "гармошек", потребуется более 550 миллионов рублей. Но в приобретении нет особой необходимости. Когда завершится реконструкция моста, Череповцу не понадобится такое количество сочлененных автобусов. В мэрии и решили не тратиться на автобусы, которые будут использовать всего несколько лет.

Все московские автобусы низкопольные и оборудованы кондиционерами.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" будет бороться с незаконной дискриминацией
За сутки в России подтверждено 19536 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана
В Крыму заявили о неизбежном наказании организаторов водной блокады