В Ленобласти проверят все медучреждения из-за поддельных сертификатов

В Ленинградской области во всех больницах и пунктах вакцинации пройдет масштабная проверка, сообщает пресс-служба администрации региона.

Причиной стала информация о том, что во Всеволожской клинической межрайонной больнице выдавали поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

По словам председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Сергея Вылегжанина, при выявлении нарушений будут приняты жесткие меры.

Региональный комздрав активно сотрудничает с силовыми структурами, устанавливаются все обстоятельства случившегося.