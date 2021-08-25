В Петербурге покажут раритеты, связанные с Александром Невским

Уникальные шедевры древнерусского книжного искусства, рукописные источники, свидетельствующие о деяниях святого благоверного князя Александра Невского, "потрудившегося за Новгород и за всю Русскую землю", можно будет увидеть на выставке "Александр Невский - на все времена!". Экспозиция откроется 30 августа в выставочном зале отдела рукописей Российской национальной библиотеки.

В более чем сотне экспонатов предстанет панорама трагических и героических событий русской истории: на страницах Лаврентьевской летописи 1377 года, в иллюстрациях лицевого летописного свода XVI века - единственной в своем роде исторической энциклопедии, созданной специально для библиотеки Ивана Грозного, в списках разных редакций Жития святого благоверного князя. На выставке можно будет увидеть редкие гравюры, наглядно демонстрирующие, как со временем менялись подходы к изображению Александра Невского.

Если изначально великого князя, принявшего перед смертью схиму, изображали в монашеских одеждах, то при Петре I и в более позднюю эпоху - как рыцаря, облаченного в императорскую мантию. Экспозицию ценнейших раритетов отдела рукописей Российской национальной библиотеки (первого в России светского хранилища манускриптов) дополнят предметы материальной культуры Руси. А современные модульные конструкции и мультимедийный комплекс помогут посетителям погрузиться в давно ушедшую эпоху.

Предусмотрена онлайн-трансляция выставки на цифровых ресурсах библиотеки, что позволит совершить виртуальную экскурсию, находясь в любой точке мира.

Выставка доступна для офлайн посещения, но по предварительной записи.