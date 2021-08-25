В Петербурге умер один из трех пешеходов, сбитых на перекрестке

В Петербурге скончалась женщина, пострадавшая в ходе большой аварии на перекрестке проспектов Народного ополчения и Ленинского. Мужчина и ребенок, которых также сбил автомобиль, остаются в больнице, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека".

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 22 августа в 10.43. На перекрестке столкнулись автомобили Ford Focus под управлением 29-летнего водителя и Ford C-Max, которым управлял 60-летний мужчина. При этом одна машина отлетела к пешеходному переходу и сбила переходивших дорогу людей.

С места происшествия были госпитализированы шестилетняя девочка, 35-летняя женщина и 38-летний велосипедист. Женщина и ребенок находились в тяжелом состоянии, мужчина - в состоянии средней тяжести.