В Петербурге студентам помогут разработать план профессионального развития

Через неделю, с началом нового учебного года в аудитории университетов и академий по всей стране придут вчерашние школьники - нынешние студенты. Кто-то из них выбрал будущую профессию осознанно и готов посвятить ей всю жизнь, кого-то подтолкнули родители, а кто-то уже в процессе обучения круто изменит свою судьбу, поняв, что выбрал не ту дорогу в жизни. И чтобы этого не произошло слишком поздно, специалисты в сфере построения карьеры призывают задумываться о будущем месте работы уже с первого курса, и даже еще раньше, на этапе выбора вуза.

Аналитики различного уровня регулярно составляют списки профессий, которые могут исчезнуть в ближайшее время или, наоборот, будут особенно востребованы. Очевидно, что считать эти рекомендации абсолютной истиной не стоит, однако следует принимать во внимание. Например, давно говорят о "кризисе перепроизводства" юристов, экономистов и менеджеров (хотя, разумеется, высокопрофессиональные кадры в этих областях будут востребованы всегда). В то же время в последние годы постоянно растет спрос на технических специалистов - инженеров, программистов. До 99 процентов выпускников технических вузов трудоустраиваются по специальности в первый год после получения диплома, большинство из них начинают работать или хотя бы получают джоб-оффер (англ. job offer - выражение намерения работодателя взять кандидата на работу, предварительное предложение) еще студентами.

- Многое зависит от того, какая специальность была выбрана после окончания школы, - поясняет начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Санкт-Петербурга Ольга Чернаус. - Если в этой области высока конкуренция соискателей, то возникнут трудности. Но в любом случае молодой специалист интересен работодателю тем, что он высоко работоспособен, мотивирован и ему интересно делать то, чему он учится.

Бытует мнение, что вчерашнему выпускнику вуза трудно устроиться на первое место работы - везде и всегда предпочтение отдадут специалисту со стажем. На самом деле, поясняют эксперты, у большинства студентов уже есть определенный профессиональный опыт, просто они не умеют его вербализировать и выгодно представить на собеседовании. Поэтому навыкам трудоустройства сегодняшних студентов тоже учат - и это совершенно правильно.

Как рассказала корреспонденту "РГ" директор Центра карьеры обучающихся Университета ИТМО Мария Ососкова, первые знания о рынке труда и своем возможном месте в нем студенты получают уже на первых курсах. И это не просто "кружок по интересам" - цикл лекций и практических занятий включен в основную программу обучения, по результатам ее освоения студенты должны получить зачет.

- В блок soft skills входят различные курсы - личная эффективность и управление временем, техники публичных выступлений, эмоциональный интеллект и многие другие, а в прошлом году мы запустили курс по управлению карьерой, - рассказывает Мария Ососкова. - В блоке предметов soft skills студенту можно выбрать курс по выбору, и, например, курс по управлению карьерой в прошлом году закончили 500 человек, и в этом году набор еще увеличен. Изучаются базовые этапы - из чего состоит рынок труда, как написать резюме и сопроводительное письмо, техника прохождения собеседования и так далее. В качестве итоговой зачетной работы студенты третьего курса готовят план индивидуального профессионального развития на ближайшие три года.

Второй рабочий инструмент при подготовке студентов ИТМО к будущей работе - практика. Относиться к ней нужно как к базису будущей карьеры, поэтому сообщество кураторов практики Центра активно обсуждает с компаниями - партнерами вуза содержание той деятельности, которой предстоит заниматься студентам. Она должна быть направлена на развитие именно тех компетенций, которые заявлены в образовательном треке.

Специалисты призывают задумываться о будущем месте работы уже с первого курса или даже на этапе выбора вуза

В этом году в вузе запустят еще один крайне важный образовательный курс - "Карьера в мире науки". Для трудоустройства в научно-исследовательские институты, R&D-центры корпораций, для участия в стартапах, связанных с наукой, необходимо, к примеру, иметь опубликованные научные статьи, участвовать в конференциях и проектах международного сотрудничества, однако этому практически нигде не учат. В университете решили исправить ситуацию.

- Когда есть понимание, "где я нахожусь" и "зачем я учусь", формируется совершенно другое отношение к будущей работе, - поясняет Мария Ососкова.

Кстати, подобные достижения - участие в конференциях, хакатонах, проектная работа во время учебы, успешное прохождение практики в условиях реального производства и даже волонтерская деятельность - могут и должны быть отражены в резюме молодого специалиста. Ведь даже если у него нет практического опыта самостоятельной работы, любые достижения многое скажут сотруднику HR-службы. Победа на хакатоне - умение работать в команде и достигать результата, волонтерство - умение общаться и сопереживать, участие в конференциях - склонность к аналитике и нестандартное мышление.

- Помимо hard skills, то есть собственно профессиональных навыков, важно умение общаться, правильно себя презентовать, умение в самой работе быть коммуникабельным и приятным человеком. Этому тоже можно научиться, но не за пять минут, - подчеркивает Ольга Чернаус. - Поэтому навыки взаимодействия в обществе нужно оттачивать в течение всей учебы - участвовать в различных активностях, стажировках, практиках - везде, где возможно получить какой-либо опыт.

Пожалуй, возможный опыт может стать даже критерием при выборе первого места работы. Если при относительно небольших деньгах на нем можно получить новые знания и навыки, то имеет смысл соглашаться, считает Ольга Чернаус. Однако при этом необходимо понимать, как будет строиться карьерная траектория дальше. Помочь в этом могут специалисты - карьерные консультанты. А для начала полезную практическую информацию общего направления можно получить онлайн, на экспертной площадке Центра занятости в социальной сети "ВКонтакте", где размещены вебинары и прямые эфиры от ведущих карьерных консультантов и психологов Службы занятости Санкт-Петербурга.

На первоначальном этапе оно включает в себя все те же базовые этапы: изучение сильных и слабых сторон соискателя, определение его навыков и устремлений. И в Центре занятости населения, и в Центре карьеры обучающихся Университета ИТМО эта услуга бесплатная. В вузе карьерные консультации на первоначальном этапе часто проводятся для целых факультетов - ведь сфера IT отличается от фотоники и биохимии, но у всех биохимиков или айтишников первый вопрос будет одним и тем же: где я могу работать с такой специальностью, которую запишут в мой диплом. Карьерные консультанты также помогут в составлении резюме, проведут тренинг на прохождение собеседования, обсудят с вами планы на будущее - как раз ту самую "карьерную траекторию" на один, два, три года.

- Новая опция - работа с трудоустройством выпускников. Вуз отвечает за них в течение года после выпуска, но работа на этом не заканчивается, - отмечает Мария Ососкина. - В этом году мы запускаем ряд программ, связанных с трудоустройством, в том числе обучающие программы с HR-экспертами, офлайн-мероприятия и коучинг. Принять в них участие может любой выпускник ИТМО независимо от даты выпуска. Если у него есть вопрос о карьере, у нас есть люди, которые могут помочь.

По такому же принципу работает Центр занятости населения Санкт-Петербурга

- Вместе с нашими специалистами молодой человек сможет понять, что происходит на рынке, чем он уже владеет, какие у него возможности, - поясняет Ольга Чернаус. - Консультации карьерных специалистов доступны в любом возрасте и статусе. Если заранее построить карьерную траекторию, то к окончанию учебного заведения у вас уже будет понимание, где и как вы будете работать, сколько зарабатывать, каких высот сможете достичь.

Кстати, в Центре занятости населения можно получить не только услуги по карьерному консультированию, но и пройти курс повышения квалификации по данному направлению. Это может быть интересно руководителям и специалистам, чья деятельность связана с развитием и обучением сотрудников, тренерам и психологам, желающим освоить карьерную специализацию.

Тем временем

В этом году шанс получить языковую практику и заработать неплохие деньги получили петербургские школьники старших классов. В связи с пандемией коронавируса многие вузы перешли на онлайн-обучение, и студенты факультетов иностранных языков, которые часто работали с иностранными туристами, попросту не приехали в Петербург. Поэтому Центр занятости населения Санкт-Петербурга помог сети отелей Radisson Hotel Group принять на работу на период летних каникул ребят до 18 лет - выпускников и школьников старших классов. Обеим сторонам трудового договора все очень понравилось: работникам - языковая практика и неплохие деньги, около 30 тысяч рублей в месяц, отелям - вежливый, улыбчивый и грамотный персонал. Постояльцы, кстати, отнеслись к юным горничным и официантам тоже очень доброжелательно.

- Мы точно будем продолжать работать таким образом, - подчеркнула директор по персоналу сети Radisson Hotel Group в Петербурге Кира Песелева. - Главное преимущество этих ребят - мотивация. Они хотят работать и хотят учиться. Рабочий день для 17-летих был сокращен на один час, но за счет их энтузиазма мы получили больше.

Сейчас многие из ребят, которые трудились в отелях в период летних каникул, готовы совмещать работу с учебой. Для трудоустройства необходимо гражданство РФ и свободное владение иностранным языком. А поскольку сеть Radisson Hotel Group готова продолжать успешную практику найма несовершеннолетних, за подробностями можно обращаться в Центр занятости населения Санкт-Петербурга.

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