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25.08.2021 16:47
Рубрика: Общество

В вечной мерзлоте нашли воду, которая поможет искать жизнь на Марсе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

На Северной Земле в ледяных буграх группа ученых Арктического и антарктического НИИ обнаружила участки с жидкой водой. Это открытие крайне важно, ведь жидкая вода найдена на участках вечной мерзлоты с экстремально низкими температурами, сообщают в НИИ.

Фото: iStock
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Ледяные бугры, где нашли воду, ученые называют блистерами. В рамках исследований их бурили. Жидкость била из бугров буквально фонтанами.

При первом приближении очевидно - обнаруженная жидкость - это не H2O в привычном понимании, речь идет скорее о рассоле. Причем, газированном. Первой версией, которую рассматривали ученые, было то, что в ледяные бугры каким-то образом попала морская вода. Поверить в то, что на участке вечной мерзлоты, глубина которой составляет сотни метров, мог остаться незамерзший фрагмент, было непросто. Ученые пробурили 10-метровую скважину в блистере и не обнаружили никаких следов того, что в ледяной бугор могла попасть морская вода.

Исследователи полагают, что бугры с жидкостью внутри могли образоваться в связи с изменением состава подземных вод и при концентрировании газа.

Сейчас образцы воды и льда из блистеров направлены на исследования. Главный интерес ученых - это микроорганизмы, обитающие в ледяных буграх. Исследователи полагают, что изучив их, ученые поймут, как можно искать жизнь на других планетах, в частности, на Марсе. Кроме того, незамерзающая жидкость с необычным составом может найти в перспективе применение в промышленности и косметологии.

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