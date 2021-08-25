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25.08.2021 14:59
Рубрика: Происшествия

Видео: В Калининграде нашли тайник с арсеналом времен войны

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Склад оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили полицейские в Московском районе Калининграда, во дворе дома по улице Суворова.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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- Крупный арсенал времен Великой Отечественной войны оперативники обнаружили в гаражном боксе, точнее в потайном его помещении, вход в которое был заставлен тяжелыми стеллажами с инструментами, - уточнила Светлана Поставничая.

В ходе обыска оперативники районного и областного угрозыска нашли шесть винтовок, пять пистолетов, револьвер, противопехотные мины, выстрелы от немецких противотанковых гранатометов.

В тайнике также хранились три килограмма пороха, более двух тысяч винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части от огнестрельного оружия, в том числе, от пулеметов, а кроме того - слесарные станки и металлоискатели.

Сейчас полицейские проверяют граждан, которые пользовались гаражом. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

В пресс-службе напомнили, что закон обязывает сдавать в полицию найденные оружие и боеприпасы. Те, кто добровольно сдает их, освобождаются от уголовной ответственности.

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