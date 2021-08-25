Жители старинного петербургского дома раскрыли его тайны

Мы все видели Толстовский дом. Даже если никогда не были в Петербурге. Роскошный дом с его затейливой архитектурой является одним из любимых мест съемок у кинематографистов. Толстовский "снимался" в "Зимней вишне", "Приключении Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Приключении принца Флоризеля".

К кому ходил Распутин

Дом знаменит своими жителями, тайнами и архитектурой.

Здесь жили писатель Аркадий Аверченко, академик Владимир Гаршин, певец Эдуард Хиль, архиепископ Варнава (Накропин), дирижер Марис Янсонс, фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, актер и режиссер Аркадий Райкин... Среди ныне живущих - художник Михаил Шемякин и балерина Ирина Колпакова. В доме есть даже "своя святая": здесь жила ныне канонизированная РПЦ преподобномученица Августа Оптинская (Защук).

Дом связан с именем Григория Распутина. По черной лестнице он захаживал в гости к жильцу квартиры № 333 жандармскому генерал-майору Александру Спиридовичу. В Толстовском доме на Распутина было совершено покушение. В квартире № 359, где проживал князь Михаил Андроников, чья репутация была крайне сомнительной. У князя Распутин повстречал жениха своей дочери Симеона Пхакадзе, который должен был произвести выстрел в "старца". Револьвер заговорщик направил, но тут Распутин сказал: "Ты хочешь меня убить, но твоя рука не повинуется". Так и вышло: револьвер Пхакадзе направил на себя.

Еще одна загадочная квартира - № 660. В ней проживал родственник Михаила Булгакова востоковед Дмитрий Позднеев. Возможно, именно он стал прообразом литературного персонажа Воланда. У Позднеева был искусственный глаз, и у Воланда один глаз тоже был пустым и черным. Были и многие другие совпадения в облике востоковеда и литературного героя.

Дом капиталистического быта

Толстовский дом строился очень удобным для проживания. В квартирах не было каминов, потому что изначально во всех квартирах было проведено паровое отопление, дом располагал собственными котельными. Электричество, изящные лифты, отлично спроектированный водопровод (вода подавалась бесперебойно на все этажи), телефон, витражи на окнах в парадных и на дверях. Квартиры (пока их не начали дробить при советской власти) - просторные. Скажем, старший дворник проживал в служебной квартире, считающейся очень маленькой. А было в ней 77 квадратных метров.

Дворник жил в самой маленькой квартире - всего 77 "квадратов"

Кстати, дом хоть и называется Толстовским, отношения к графу Льву Николаевичу Толстому он не имеет. Владельцем его был граф Михаил Павлович Толстой, родственник Льва Николаевича Толстого. Два Толстых прекрасно знали друг друга и вели переписку.

Сокровища в подвале

И вот в подвале этого легендарного дома появился созданный его жителями музей. Единственный музей при ТСЖ в Петербурге, а возможно - вообще в России.

Коллекция советской техники.Не каждый мог такую себе позволить. Фото: Сергей Николаев

Площадь, занимаемая музеем, находится в общедолевой собственности всех жильцов Толстовского дома. Все работы выполнялись исключительно на частные пожертвования, средства ТСЖ в проект априори не привлекались.

Что касается экспонатов, то они брались из трех источников: то, что было найдено при разборе вековых завалов на чердаках и в подвалах; предметы, переданные музею самими жителями, и от петербуржцев, узнавших о создании музея, но не проживающих в этом доме. К ним можно отнести и сотрудников редакции "Российской газеты".

Керосиновая лампа с щипцами. С помощью таких устройств дамы делали себе очаровательные кудри. Фото: Сергей Николаев

- Как написал ленинградский поэт Вадим Шефнер, "платья новые шьются, и новые песни поются, и на старых тропинках полынь молодая растет" - в Толстовский дом вселяются новые жильцы с новыми биографиями и судьбами. Наверняка кто-то из них обогатит историю этого места, оставит свой след и, кто знает, станет героем музея, - сказала нам житель дома Наталия Гамба.

Знаменитый питерский "колодец". Фото: Сергей Николаев

Мистика

Октябрьским ветром занесло

Загадочное в доме продолжается. Так, Марина Колотило, искусствовед, председатель ТСЖ, при разборе завалов на чердаке обнаружила копию известного полотна "Октябрьский ветер" Михаила Девятова. На картине изображен Ленин на берегу Невы. У Девятова Марина Колотило училась. Причем картина буквально упала к ее ногам. У Марины мелькнула мысль, что случилось что-то худое. Стали звонить общим знакомым, которые сообщили, что несколько часов назад художник скончался. Теперь эта картина висит в музее.

Марина Колотило со случайно найденной картиной "Октябрьский ветер". Фото: Сергей Николаев

Кстати

Попасть в музей Толстовского дома можно, записавшись на бесплатную экскурсию по городской губернаторской программе "Открытый город".

Истории вещей

Чашка для Эркюля Пуаро

О музейных экспонатах можно узнать много интересного. Вот фарфоровая чашка с непонятной перегородкой в верхней части. Это для тех, кто носил напомаженные усы в стиле Эркюля Пуаро. Дабы владелец усов случайно не обмакнул их в чай.

Или коллекция чугунных утюгов. Утюги такие раньше очень ценились и передавались по наследству. Маленькими гладили оборки и кружева. А вот удлиненный утюг, как оказалось, использовался для глажки рукавов.

Усатые посетители музея могут проверить, как работает "чашка Пуаро". Фото: Сергей Николаев

Прялки, рубель (деревянная доска с желобками, которую использовали в процессе глажки) и прочие предметы сугубо вроде бы деревенского быта. Это те вещи, которые, как правило, брали с собой няньки, переезжающие из села в город. За ненужностью такие предметы складировались на чердаках.

Поильник для раненых в Первой мировой войне, старинная книга, из которой выдраны страницы на растопку блокадной буржуйки, ядро с металлической петлей. С помощью такого ядра трубочисты чистили дымоходы.

Затейливые вышивки, посуда разных эпох и стилей... Галерея портретов самых известных жителей Толстовского дома...

Сотрудники "Российской газеты" тоже приняли участие в пополнении музейного фонда, передав более 40 старинных экспонатов, до сей поры хранившихся в семьях - предметы мебели (среди них знаменитый трехстворчатый ждановский шкаф), посуду,столовые приборы, книги и фотографии.