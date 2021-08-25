Читатели Die Zeit высмеяли слова Зеленского о присоединении Крыма к Украине

Читатели немецкой газеты Die Zeit высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского об "обратном отсчете времени" до возвращения Крыма в состав Украины. Подобное заявление он сделал на полях так называемой "Крымской платформы" - конференции, в которой приняли участие представители более чем 40 государств и международных организаций. Среди участников были в том числе федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер и президент Совета Европы Шарль Мишель.

По мнению Зеленского, мероприятие было успешным. Однако читатели издания Die Zeit дали ему не столь лестную оценку. "Крымская платформа" = коллективное отрицание реальности", - написал пользователь под ником wundernwoman.

"С этой минут пошел "обратный отсчет времени для деоккупации" Крыма", - сказал президент Украины. Сюрреализм", - считает Sternenfrosch.

По мнению пользователя Kleenex, "так как люди в Крыму хотят быть в России, то надо похвалить Россию за то, что она пошла навстречу воле людей".

Требования же Зеленского о присоединении Крыма к Украине некоторым читателям показались смешными. "Зеленский требует…" - шутить он по-прежнему мастер", - считает Euromongo all stars.

"С этой минут пошел "обратный отсчет времени для деоккупации" Крыма, - сказал президент Украины". При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант", - написал Zweispruch.