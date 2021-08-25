Глава Росприроднадзора рассказала, как дети могут остановить загрязнение Земли

В проблемы экологии дети вовлечены гораздо больше, чем все мы думаем - они часто рассказывают о том, о чем взрослые пытаются замолчать или чего просто не замечают. Об этом во вторник во Всероссийском детском центре "Орленок" заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Руководитель Росприроднадзора рассказала, что представители уже больше 16 стран мира выдвинули свои работы на соискание Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого". По словам Светланы Радионовой, в ВДЦ "Орленок" она приехала, чтобы с помощью детей взрослые поняли: нарушение экологических норм неприемлемо так же, как ехать на автомобиле на красный свет.

"Ребенок может остановить взрослого, потому что невозможно смотреть в его чистые глаза и врать, - считает Радионова. - Пусть дети расскажут своим папам и мамам, что они хотят дышать чистым воздухом, а не смогом! А премия "Экология - дело каждого" - это возможность не допустить аварий, которые потом наша же служба будет расследовать. Например, у нас уже есть работы школьников, которые стали поводом для проверок в области природопользования.

Пройдя по лагерям "Орленка" и пообщавшись с детьми, глава Росприроднадзора привела несколько интересных фактов по состоянию окружающей среды. Так, в Мировом океане уже сформировалось несколько гигантских мусорных островов, где создалась экосистема, поедающая микроскопический пластик. В конце концов он оказывается в рыбе и морепродуктах, попадающих к человеку на стол. И в итоге получается, что люди попросту едят пластик...

А корреспондент "Российской газеты" не упустил возможности узнать у Светланы Радионовой об ее отношении к созданию мусорного полигона в Тимашевском районе Кубани. Напомним, согласно проекту, он должен расположиться рядом с храмом Георгия Победоносца, но против этого выступают и местные жители, и монахи. "Наша задача - чтобы этот мусорный полигон отвечал экологическим требованиям, - рассказала глава Росприроднадзора. - А общественные слушания, предшествующие этому, должны учесть мнение местных жителей. И региональные власти обязаны доказать нам, что это было сделано".