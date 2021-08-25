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25.08.2021 13:26
Рубрика: Культура

Историко-археологический парк у Херсонеса начнут строить в сентябре

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 19(8544)
В "Херсонесе Таврическом" обнародовали концепцию историко-археологического парка на территории бывших воинских частей. К 2024 году там построят новые музеи античности и Византии, христианства, истории Крыма, филиал "Артека", школу искусств. Проект реализует фонд "Моя история" на пожертвования при содействии минкультуры РФ и правительства Севастополя. Строительство поручено минобороны России. Координирует проект рабочая группа при администрации президента.
Эскиз историко-археологического парка в Херсонесе. Фото: Моя история Эскиз историко-археологического парка в Херсонесе. Фото: Моя история
Эскиз историко-археологического парка в Херсонесе. Фото: Моя история

- Мы получим историко-археологический парк мирового уровня. В мире такие создаются, наверное, раз в несколько десятилетий, - сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Фото: СевГУ
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По словам члена президентского совета по культуре и искусству митрополита Тихона (Шевкунова), жители Севастополя владеют "величайшим сокровищем нашей страны", "местом, где началась Россия".

После строительства парка в Херсонесе можно будет перенести античную и византийскую экспозиции в новое здание площадью 14 тысяч квадратных метров. Сейчас две выставки уникальных находок занимают 650 квадратных метров, а общая площадь музейных помещений - 1900 квадратов. В фондах музея хранится 250 тысяч экспонатов, из которых выставлены только 10 процентов. Еще около 140 тысяч артефактов принесли новые раскопки последних лет.

Общественное пространство займет 23,3 гектара, из них под озеленение оставят 11,4 гектара, под застройку пойдет 3,2. Музеи займут 44,2 тысячи квадратных метров.

Все здания построят в византийском стиле, они образуют променад на одной линии с Владимирским собором Херсонеса. Там появятся и реконструированные кварталы древнего города с мастерскими, кафе и сувенирными лавками, корпуса для размещения туристов и паломников площадью 14 тысяч квадратов. В конце променада возведут музей христианства, не имеющий аналогов в мире.

Директор Государственного Эрмитажа Борис Пиотровский отметил, что на примере этого парка выработают новый подход к сохранению культурного наследия. В Сирии и Ираке предстоит восстановить много памятников, и крымский опыт там пригодится.

Фото: Фонд "Моя история"
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Презентацию проекта транслировали в соцсетях - ее мог посмотреть любой желающий и задать вопросы. На часть вопросов ответы прозвучали сразу, а остальные губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал опубликовать позднее. Участники рабочей группы отметили роль общественников Севастополя и Крыма, которые пристально следят за всеми этапами реализации проекта, а также за работой археологов.

Как рассказал начальник Центра управления строительства специальных проектов минобороны РФ Сергей Паронджанов, окончательный проект разработают после завершения работы археологов. Строительство на отдельных участках планируют начать уже в сентябре этого года.

Кстати

В парке предусмотрят новые подъездные пути и парковки на 1380 мест, в том числе подземные. Улицу Древнюю, по которой сейчас автомобили и автобусы следуют в Херсонес, сделают пешеходной. Жилые многоквартирные дома на этой улице расселять не планируют, их отремонтируют, заверил Михаил Развожаев.

Комментарий

Николай Макаров, директор Института археологии РАН:

- Важно сохранить все подлинные археологические объекты, которые станут частью парка. Проект будут разрабатывать таким образом, чтобы сохранить элементы византийской и античной культуры.

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