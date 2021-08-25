Крым в полтора раза превысил прошлогодний урожай зерновых

В Крыму собрали 1,5 миллиона тонн зерновых, что на 48 процентов больше, чем в прошлом, засушливом году. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Уборочная кампания 2021-го проходила в сложных погодных условиях. Из-за проливных дождей в конце июня пришлось даже приостанавливать страду на всем полуострове. Однако в конечном итоге это не помешало хлеборобам получить хороший результат. Уборке подлежало почти 588 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

В среднем по республике урожайность превысила прошлогодние показатели на 37 процентов и составила 26,2 центнера с гектара. А в отдельных хозяйствах получили более 32 центнеров с гектара. В результате лидерами по урожайности стали Раздольненский, Красноперекопский, Симферопольский, Черноморский, Красногвардейский и Джанкойский районы. А больше всего зерна намолотили традиционно в двух последних - более 200 и 195 тысяч тонн соответственно. При этом качество зерна отменное: третий-четвертый класс, относящийся к продовольственной категории.

Благоприятно для аграриев сформировалась и цена зерна. Если в прошлом году за тонну пшеницы давали 8-9 тысяч рублей, то в этом она стоит 15 тысяч.

Известно, что годовая потребность полуострова в продовольственной пшенице составляет около 500 тысяч тонн. Примерно столько же необходимо для нужд животноводства. Оставшееся аграрии могут выгодно продать, в том числе на экспорт. В последние годы Крым отправлял свою продукцию зерновой группы в Сирию, которая стала ближневосточным зерновым хабом для нашей республики. Сейчас элеваторы Крыма загружены на 30-50 процентов, так что проблем с хранением нет.

Хлеборобы смогли избежать потерь во многом благодаря обновлению сельскохозяйственной техники, произошедшему в последние семь лет.

- За это время мы обновили парк машин и механизмы на 70 процентов. Что касается этого года, планировали приобрести 35 комбайнов, а вышло 63. Тракторов планировали купить 40, закупили 100. Увеличение идет каждый год, - рассказал Андрей Рюмшин. - В прошлом году Крым выполнил план закупок на 150 процентов. В общей сложности за семь лет купили техники на 10 миллиардов рублей. В полях в этом сезоне работало более 1000 комбайнов.

Более того, по современным меркам срок службы сельхозмашин составляет 10 лет. Так что купленные в 2014 году комбайны через три года надо менять на более современные.

Стоит отметить, что Крым ежегодно увеличивает посевные площади независимо от погодных условий. В этом году зерновая группа на полуострове занимала 561 тысячу гектаров, что на пять процентов больше прошлогоднего показателя. Можно предположить, что к уборочной кампании-2022 под зерновыми будет около 600 тысяч гектаров. 80 процентов посевных площадей в Крыму готовы к осеннему севу.