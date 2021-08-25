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25.08.2021 11:39
Экология

Устричный дозор

Моллюски и водоросли помогут проследить за чистотой новороссийской бухты
Текст: Дарья Лисицина (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 19(8544)
На территории морского порта Новороссийска появился полигон с гидробионтами, который позволит дополнительно контролировать экологическую ситуацию в Цемесской бухте.
Моллюски - чувствительные биоиндикаторы, так как накапливают в своих тканях загрязняющие вещества из воды. Фото: Олег Сергеев Моллюски - чувствительные биоиндикаторы, так как накапливают в своих тканях загрязняющие вещества из воды. Фото: Олег Сергеев
Моллюски - чувствительные биоиндикаторы, так как накапливают в своих тканях загрязняющие вещества из воды. Фото: Олег Сергеев

Гидробионты - это различные живые организмы (бактерии, водоросли, раки, моллюски, рыбы), которых иначе называют тест-объектами. С их помощью оценивают токсичность промышленных сточных вод и степень загрязнения природных водоемов. Впервые биотестирование начали использовать еще в начале прошлого века, однако активно эта технология стала развиваться в 1960-х годах. За последние десятилетия в России и других ведущих странах разработали большое количество биологических методов контроля загрязнения водной среды. Но суть у них одна - исследование реакции живых организмов на воздействие загрязнителей.

В российских морских портах работает уже три полигона с гидробионтами, созданных ПАО "Транснефть". Первый появился в 2014 году в порту Козьмино (Приморский край), здесь в качестве тест-объектов используют морского ежа, дальневосточного трепанга и водоросли. В 2019-м аналогичный появился в порту Приморск Ленинградской области, на полигоне заселили балтийского сига, радужную форель и моллюсков.

Практика показала эффективность биологических методов контроля, поэтому гидробионты решили использовать и в порту Новороссийска. К опорам причала N 1 водолазы прикрепили две гидробиотехнические конструкции, затем в специальные садки, расположенные на глубине от шести до девяти метров, поместили 300 двухстворчатых гигантских устриц. Также здесь установили коллекторы для мидий и подсадили на конструкции 900 особей. Для произрастания зеленой и бурой водоросли натянули специальную сетку. Устрицы и мидии - чувствительные биоиндикаторы, так как накапливают в своих тканях загрязняющие вещества из воды. Анализ гидробионтов позволит с высокой точностью оценить эффективность природоохранных мероприятий компании "Черномортранснефть", в том числе очистку сточных вод на ПК "Шесхарис".

По словам начальника отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Черномортранснефть" Галины Чезгановой, биотестирование - наглядный способ отслеживания состояния окружающей среды, который помогает обычным жителям понять, какова реальная экологическая ситуация в бухте. Разобраться в предельно допустимых концентрациях вредных веществ могут только эксперты. А неспециалистам куда понятнее другое: если моллюски чувствуют себя хорошо и активно размножаются, значит, с экологией на территории их обитания все нормально.

Полигон с гидробионтами позволяет оценить чистоту воды не только у причала, где танкеры заполняют нефтепродуктами. Поблизости расположены два глубоководных выпуска очищенных хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод, и течение несет их как раз в сторону гидробиотехнических конструкций.

- Конечно, мы постоянно проводим количественно-химические анализы, а биологический метод - дополнительный, - поясняет Галина Чезганова. - Планируется, что полигон будет работать 10 лет. Каждые полгода объекты аквакультуры станут исследовать на содержание в их тканях нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Кроме того, ихтиологи оценят состояние устриц и мидий: как они развиваются и размножаются. Обследования будут проводить весной и осенью. Первое запланировано на сентябрь - октябрь 2021 года.

Кстати

Ежеквартально специалисты эколого-аналитической лаборатории ПК "Шесхарис" в районе глубоководных выпусков осуществляют плановый эколого-аналитический контроль морской воды, в образцах определяется содержание нефтепродуктов, ионов железа, нитратов, нитритов, фосфатов, азота аммонийного. Всего же на производственных объектах АО "Черномортранснефть" в первом квартале выполнено в общей сложности 12,5 тысячи исследований почвы, атмосферного воздуха, сточных и природных вод. Превышение установленных нормативов выявлено не было.

Так как состоянию окружающей среды в компании уделяют особое внимание, ПАО "Транснефть" в рамках Года науки и технологии, объявленного указом президента РФ, стало куратором тематического месяца: "Климат и экология" - август 2021.

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