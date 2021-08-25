На Кубани возле дома обнаружили более 300 боевых снарядов

В кубанском городе Тихорецке силовики уничтожили сразу более трехсот боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в одной траншее. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Одну из самых крупных находок за многие последние годы на Кубани обнаружили при проведении земляных работ на территории, прилегающей к частному дому. Открывшуюся "траншею-схрон" тщательно обследовали специалисты ОМОН регионального управления Росгвардии.

"Всего из земли было извлечено 304 боеприпаса - 86 разнокалиберных артиллерийских снарядов, 217 - 50-миллиметровых минометных мин, 1 ружейная граната, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В этот же день группа разминирования обследовала еще две 82-миллиметровые минометные мины, найденные при сельскохозяйственных работах в поселке Тихоньком Тихорецкого района. Все боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности".