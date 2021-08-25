Песков: Россия готова разъяснять заблуждения, которые есть по Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает прошедшую в Киеве "Крымскую платформу" недружественным, хотя и сугубо декларативным мероприятием. Россия, по его словам, готова разъяснять другим странам статус Крыма и развеивать заблуждения, которым они предаются в отношении полуострова.

"Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога, поэтому мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма", - сказал он журналистам в среду.

Что касается "Крымской платформы", то это мероприятие, по мнению представителя Кремля, "носит декларативный характер и не имеет какого-то осязаемого продолжения". "Хотя даже этот декларативный характер носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны", - подчеркнул Песков. Он добавил, что Москва делает для себя соответствующие выводы в отношении участников форума.