Почему Крым накрыло новое мусорное цунами и когда оно закончится

Случившийся на пике курортного сезона очередной мусорный коллапс в Крыму продолжился оргвыводами для чиновников. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов уволил своего заместителя Сергея Черныха, отвечавшего за ЖКХ в общем и чистоту города в частности. Та же участь грозит руководителю компании-оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП РК "Крымэкоресурсы" Денису Попко. Эксперты считают, что мусорный аврал на полуострове пройдет сам собой уже в ближайшие дни, а вот проблема с утилизацией отходов останется на многие годы.

Черных успел поработать в своей должности пять месяцев. Согласно данным инспекции жилищного надзора, только за последнюю неделю в это ведомство поступило 271 обращение от крымчан. Треть из них - от жителей Симферополя. Город стал антилидером рейтинга чистоты. Теперь эти вопросы вместо уволенного зама будет курировать сам мэр Валентин Демидов.

Обоим проштрафившимся чиновникам ставят в вину заваленные мусором контейнерные площадки. В Феодосии и Керчи эта проблема уже вышла за границы городов и потребовала экстренного вмешательства правительства Крыма. К тому же регоператор в лице ГУП РК "Крымэкоресурсы" задолжал компании-подрядчику по вывозу мусора астрономическую сумму - 350 миллионов рублей. При этом собираемость платежей с населения составляет лишь 84 процента.

- Основная сумма - это долги физических лиц перед ГУП "Крымэкоресурсы". Мы звонили, писали, стучались и всем предлагали погасить задолженность, - рассказал министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. - Хронические должники - жители частных домов, которые раньше не платили и платить не хотят. Мы даем им еще месяц, чтобы добровольно погасить долги.

В частном секторе на побережье, где в курортный сезон сдается любое строение, владельцы гостевых домов наотрез отказываются платить за своих постояльцев. При этом могут исправно вносить платежи за себя. Очевидно, что решить эту проблему можно только легализовав этот бизнес.

Вторая категория должников - предприятия, отказывающиеся заключать договоры на вывоз мусора или декларирующие заниженные данные об объеме отходов.

- Для тех, кто не заключает договоры на вывоз мусора, законодательством предусмотрен штраф для юридических лиц в размере 250 тысяч рублей, - сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская. - Регоператор Ялты компания "Альтфатер" ежемесячно передает нам данные о таких отказниках, у ГУП РК "Крымэкоресурсы" тоже есть такая возможность.

Эксперты считают, что проблема не только и не столько в самих чиновниках, ответственных за санитарную очистку городов и поселков Крыма, сколько в организационных решениях. Симферопольское предприятие "ЭкоПромКрым", занимавшееся сортировкой и перевалкой отходов в крымской столице, простаивает с начала апреля. В результате мусоровозы вынуждены возить отходы из Симферополя на Тургеневский полигон. В две стороны это расстояние превышает 100 километров.

- Плечо перевозок резко увеличилось, а рентабельность резко упала, - говорит гендиректор предприятия "ЭкоПромКрым" Максим Копейкин. - У компании-подрядчика просто не хватает машин. Чтобы как-то исправить ситуацию в Симферополе, мусоровозы снимают с работы в других городах, а в результате в мусоре тонут уже Керчь и Феодосия.

Председатель АНО "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров уверен, что мусорный кризис в Крыму неслучайно совпал с пиком курортного сезона.

- Посмотрите, ведь все остальное время года система худо-бедно со своей задачей справлялась, - говорит эксперт. - А в июле-августе, когда население Крыма удваивается, если не утраивается, произошел обвал. Мы оказались не готовы к пику сезона. Для этого нужно было либо увеличивать интенсивность вывоза отходов, либо оборудовать временные контейнерные площадки. Ни то, ни другое сделано не было, и мы получили то, что получили.

Эксперт уверен, что уже в первых числах сентября, когда основной поток отдыхающих схлынет, снимется и острота проблемы. А затем и исчезнет вовсе. Однако, если не сделать выводы, в следующем году все может повториться. Что же касается концептуальной проблемы вывоза и переработки отходов, то она не разрешится, пока в Крыму не появятся экотехнопарки.