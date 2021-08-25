Поселок Новый Свет удивит своей красотой каждого гостя

Поселок Новый свет в Крыму - просто рай на земле: ласковые солнечные лучи, сияние моря, целебный воздух с ароматом можжевеловых рощ. Этот прекрасный уголок - одно из лучших мест для отдыха и туризма.

Здесь проходит удивительный экскурсионный маршрут "Тропа Галицына", начинающийся вблизи сказочного отеля "Винтаж", расположенного на самом берегу, из окон которого открывается завораживающий вид.

Тропа названа в честь знаменитого князя, по ней можно гулять самому, а можно и вместе с экскурсионной группой.

Часть тропы проходит вдоль моря, где открывается красивейший пейзаж. На пути находится грот Галицына - пещера, где известный князь, построивший в этих местах усадьбу, хранил вино и проводил музыкальные вечера под его дегустацию, на которые приглашались известные артисты, музыканты и другие гости. Как-то в этой пещере звучал уникальный голос самого Прохора Шаляпина, приехавшего по приглашению князя.

Но это еще не все достопримечательности тропы. Путешественники по дороге увидят также Разбойничью бухту, куда в свое время заходили пиратские суда, мыс Капчика и пляж, прозванный Царским, потому что на этом берегу высаживался Николай II и добирался пешком до Галицынской усадьбы.

Заканчивается тропа, общая длина которой составляет около пяти километров, рощей с реликтовыми можевельниками.

Не удивительно, что после такого путешествия продолжительностью примерно полтора - два часа, можно нагулять хороший аппетит. Здешний колорит подчеркивает присущая этому местечку кухня. Так, например, в ресторане "Вино и рыба" уставших туристов порадуют блюдами из рыбы, выловленной на этом же берегу, - барабульки, ставриды, кефали, камбалы. А черноморские устрицы ничем не хуже и даже лучше заграничных, выращены в экологически чистом районе Крыма. Гурманы сыра с удовольствием отведают фермерский и адыгейский сыры. Известные блюда в Новом Свете заиграют новыми красками.

Путешествие в Новый Свет оставит массу положительных эмоций и останется в ваших воспоминаниях навсегда!