Следственный комитет возбудил дело по редкой статье "экоцид"

Российские следователи возбудили уголовное дело по крайне редко применяемой статье Уголовного кодекса РФ - 358-й - "экоцид". По ней установлена ответственность за массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

Следователи усмотрели признаки этого преступления в действиях украинских чиновников, организовавших водную блокаду Крыма. "Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала", - рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В результате строительства дамбы на территории Херсонской области, по данным следствия, с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

"Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира", - пояснила Петренко.

За последние 6 лет соленость залива Сиваш, установили следователи, выросла в 3 раза. "Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение", - отметили в Следственном комитете.

Подчеркивается, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

"Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица", - заключила Светлана Петренко.