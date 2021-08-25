Бремя полета: Какие аэропорты Западной Сибири реконструируют

В Тобольске практически завершено строительство новейшего аэропорта, в Новом Уренгое благодаря капитальной реконструкции воздушная гавань, на которую приходится две трети пассажиропотока ЯНАО, преображается на глазах. Еще несколько аэропортов Западной Сибири ожидают обновления.

Есть ли у них шансы? Чтобы это понять, не обойтись без краткого экскурса в историю авиаперевозок в регионе. Когда-то на территории большой Тюменской области действовали десятки аэропортов, бессчетное количество вертолетных площадок. Малолюдный край, бездорожье, тайга да топи - без авиации было бы не освоить в рекордные сроки месторождения углеводородов, не возвести новые города и поселки. С прокладкой автодорог, рельсовых путей потребность в аэропортах уменьшалась, а когда вздорожало горючее, резко сократилось количество маршрутов и рейсов. Авиасообщение с труднодоступными селениями сохранилось благодаря бюджетному дотированию перевозчиков, но заведомо убыточные аэропорты содержать за счет казны никто не собирался. Постепенно они ушли в историю. Но и у оставшихся проблем хватает, без солидных капиталовложений долго им не сдюжить.

Сегодня формируется мощный авиаузел на юге макрорегиона - на базе тюменского Рощино. Обновление комплекса международного аэропорта началось в прошлом десятилетии и потребовало миллиардов рублей (доля бюджета очень весома). Пока Рощино - единственный аэропорт полуторамиллионной Тюменской области. Иметь второй - для межрегиональных перевозок - казалось бы, излишне. Однако он появился в Тобольске - всего лишь в 250 километрах езды по неплохому шоссе, которое через 5-7 лет обещает стать четырехполосным на всем протяжении.

Новая воздушная гавань - инициатива нефтехимического холдинга, запустившего в Тобольске крупнейшее в РФ производство полимеров. Львиную часть затрат он взял на себя. Устройство подъездов к объекту - за счет субъекта РФ, обеспечение радиотехнической аппаратурой - за счет Федерации. Совокупные расходы - приблизительно 12-15 миллиардов рублей (точную сумму инвестор не оглашает). Темпы работ - образцово-показательные. Старт дан в 2019-м. К весне 2020-го готовы взлетно-посадочная полоса длиной 2,4 километра и комплекс навигационного оборудования. В октябре забита первая свая вокзального комплекса площадью 5,5 тысячи квадратов и пропускной способностью до 380 человек в час. Набран штат работников - около 150 человек. До приема пассажиров осталось чуть-чуть.

Губернатор Александр Моор недавно сообщил: в Росавиацию подана заявка на осуществление регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Выбор понятен: только связь с мегаполисами гарантирует стабильный пассажиропоток. Меньшую часть обеспечат деловые поездки сотрудников холдинга (в том числе в тобольский корпоративный учебный центр), наибольшую - авиапутешествия жителей города и окрестных районов, въездной трафик из Центральной России и с Урала. Тобольск, напомню, признан туристическим центром Западной Сибири, так что добраться до него из некоторых регионов станет проще и быстрее.

Авиасообщение с труднодоступными селениями сохранилось благодаря дотированию перевозчиков, но заведомо убыточные аэропорты содержать за счет казны никто не собирался

Строящийся гражданский аэропорт - в своем роде подразделение компании. Останется ли он таковым с вводом в эксплуатацию? Нет, конечно. Его передадут в управление оператору "Аэропорты регионов". Окупятся ли инвестиции? Вряд ли. О величине пассажиропотока и объеме дотаций пока остается лишь гадать.

Появление в 100-тысячном городе солидного аэропорта - событие для России абсолютно неординарное, за ситуацией пристально следят эксперты, менеджеры отрасли. Среди них владельцы тюменского Рощино, из-за пандемии потерявшего в 2020-м треть пассажиров, а в нынешнем году сумевшего даже превзойти рекордный результат января-июня 2019-го. Сколько пассажиров в последующем оттянет на себя новый конкурент - вопрос.

Рощино возобновило международные рейсы в апреле 2021-го, а второй по значимости аэропорт макрорегиона, сургутский, приступит к ним только на днях. Похоже, поэтому ему не удалось пока вернуть утерянные позиции. Судя по планам Росавиации, здесь реконструкция ожидается в первой половине 2030-х. А вот в третьем по значимости порту, новоуренгойском, полным ходом идут кардинальная модернизация и перестройка - работы завершатся к концу 2022-го. В итоге здесь смогут принимать почти все типы лайнеров, обеспечить проходимость свыше 800 человек в час и максимальный комфорт в ожидании рейса. Пока пассажиры довольствуются терминалом "суровой арктической конструкции", по шутливому выражению вахтовиков. Новый будет не чета прежнему, и, чтобы все желающие могли наблюдать за строительством, контролировать его, правительство округа распорядилось вести в Сети видеотрансляцию.

Впервые в отечественной практике физически и технологически устаревший аэропорт доводят до современных требований посредством концессионного соглашения. По сведениям из открытых источников, свыше половины из 12 миллиардов инвестиционных рублей приходится на синдицированный кредит двух банков. За счет чего окупятся вложения? Перевозчики уверены: аэропорт Нового Уренгоя повысит стоимость сервисных услуг.

В отличие от воздушной гавани "газовой столицы", аэропорту окружного центра, Салехарда, не повезло. Он довольно уютный, да мал - в отпускной сезон, случается, едва вмещает улетающих. Уже восемь лет власти пытаются запустить процесс реконструкции, но пока происходили лишь фальстарты на уровне разработки документации. То исполнитель подводит, то ФАС вмешивается - требует пересмотреть условия конкурса. Обозначен год следующего запуска - 2023-й.

Другой аэропорт ЯНАО - ноябрьский - вовсе "завис между небом и землей", как горько шутят его сотрудники. Ноябрьск лежит между Новым Уренгоем и Сургутом, но к последнему намного ближе, поэтому жители Ноябрьска чаще летают именно из сургутского аэропорта с учетом разнообразия маршрутов и ценовой привлекательности. При этом местный аэропорт принадлежит компании, прописанной в Сургуте. Изрядно изношен. Но есть ли смысл вкладываться в обновление, не проще ли закрыть? Есть, полагают в правительстве Ямала - и ведут переговоры с собственником о приобретении. Тот, желая закрыть свои финансовые бреши, непомерно много просит, посетовал недавно губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он надеется на компромисс.