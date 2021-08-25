Челябинское предприятие ОПК запустило в серию новый боевой модуль

Универсальный боевой модуль "Охотник", разработанный на челябинском предприятии ОПК, выпускающем электромашины, успешно выдержал квалификационные испытания и запущен в серийное производство.

- В 2020-м пять колесных бронеавтомобилей с боевыми модулями "Охотник" приняли участие в параде на Красной площади. В нынешнем году наши изделия для этих машин поставлены после ряда усовершенствований. Благодаря модернизации эффективность попадания "Охотника" по цели увеличилась на 20-30 процентов, - отмечает заместитель гендиректора предприятия по спецтехнике Иван Корольков.

В этом году серийный модуль установят также на опытную машину уральского оборонного предприятия и изделия еще нескольких российских компаний. Универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск - спрос на него уже есть.