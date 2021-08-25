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24.08.2021 17:56
Рубрика: Культура

Екатеринбургская галерея открыла новый сезон "залпом" выставок

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 19(8544)
Центр искусств "Главный проспект" открыл очередной сезон. Галерея приглашает сразу на пять новых экспозиций, и по уже сложившейся традиции творческий "залп" немедленно привлек внимание громкими именами.
Алексей Ефремов рисует портреты домов и улочек Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ Алексей Ефремов рисует портреты домов и улочек Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Алексей Ефремов рисует портреты домов и улочек Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Важнейшим событием, несомненно, стала Международная триеннале экслибриса и печатной графики малого формата "Памятники культуры мира", на которой представлено более 250 работ самых известных художников-графиков из 25 стран, среди которых Беларусь, Украина, Эстония, а также Бангладеш, Перу, Таиланд… Словом, посетители смогут и географию повторить попутно. Это разнообразие особенно важно в период вынужденной пандемийной разобщенности и всевозможных политических и экономических катаклизмов, так и норовящих разорвать мировое культурное пространство на лоскуты.

Фото: <a href="https://yeltsin.ru/affair/Ploshad-Svobodnoj-Rossii/" rel="nofollow" target="_blank">Ельцин Центр</a>
В Екатеринбурге открылась выставка фото путча 1991 года, которые ранее нигде не публиковались

- Помимо мирового пространства, существует маленькое - художников-графиков, - без лишней скромности обозначила параллели куратор триеннале заслуженный деятель искусств России Ирина Оськина. - Все они мобильны, контактны, дружны между собой, поэтому выставки проходят по всему миру.

- Когда меня пригласили стать членом жюри триеннале в Екатеринбурге, я первым делом стал искать на карте, где это, - посмеиваясь над собой, рассказал Бенуа Жюно (Швейцария) - президент Ассоциации профессионального экслибриса, один из наиболее известных коллекционеров и исследователей экслибриса в мире. - Теперь я знаю, что Екатеринбург - потрясающий культурный центр, что такое выставочное пространство, как "Главный проспект", сделало бы честь любому городу мира, а уровень триеннале просто фантастический!

Рассматривая прихотливые линии рисунков, знатоки и профессионалы вполне оценят уровень мастерства авторов, а любознательные дилетанты получат возможность узнать смысл звучащих, как музыка, терминов: акватинта, меццо-тинто, ксилография. Важно и то, что все работы останутся в Екатеринбурге, и это коллекция мирового уровня.

Зал, выходящий окнами на главный проспект Екатеринбурга, словно полон не картин, а зеркал: в нем разместилось почти сто произведений Алексея Ефремова, одного из самых любимых художников екатеринбуржцев. Он рисует городские пейзажи, вернее, портреты домов и улочек, мгновенно узнаваемых, родных, живых. Во время экскурсии, которую Алексей Валентинович провел для нас с фотокорреспондентом "РГ", мастер емко сформулировал свой секрет создания хорошей картины:

Все работы останутся в Екатеринбурге, и это коллекция мирового уровня

- Очень просто. В ней должен быть свет, гармония и любовь - это все.

В этом же зале выставлена уже знакомая многим коллекция макетов зданий "Екатеринбург на ладони". Она постоянно пополняется новыми экспонатами, а теперь дома "обрели голоса" и могут сами рассказать свою историю.

И еще две экспозиции, которые ни в коем случае не затеряются в этом созвездии. Персональная выставка "В память о гении" приурочена к 90-летию нашего земляка художника Миши Брусиловского и в рекомендациях не нуждается. А вот "Графические метаморфозы реальности" немецкого художника Гюнтера Дольхопфа - живопись, литография и офорты, компьютерная графика и арт-объекты - обещают зрителям много открытий.

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