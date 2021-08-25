Как первый директор нижнетагильского завода связан с семьей Николая I

В поселке Полазне Пермского края обнаружена фотография, где запечатлены красноармейцы 257-го Камышловского полка, освобождавшего Пермь от колчаковской армии. Двадцать человек, расставленные перед объективом по правилам съемки тех времен, замерли в ожидании фотовспышки. Мало ли таких дагерротипов до сих пор хранится в семейных архивах, что особенного в этом? На обороте коротко и вполне разборчиво читаем обо всех изображенных на лицевой стороне. Оказалось, двое из них имеют отношение к расправе над Великими князьями под Алапаевском, когда в ночь с 17 на 18 июля 1918 года членов семьи Романовых сбросили в шахту и забросали гранатами…

Семейная легенда

Фотографию нашли жители поселка Полазна Тамара и Александр Роор. Несколько лет назад супруги открыли Музей старины, вошедший в Ассоциацию частных музеев России.

Однажды в поисках новых экспонатов они побывали в гостях у женщины, которая предложила им старинный самовар и добавила: еще есть фотография, оставшаяся от отца, Афанасия Федоровича Плюснина, но какой от нее интерес - неизвестно.

- Когда мы изучили текст на обратной стороне документа, решили собрать сведения о владельце фотографии и побольше узнать о том историческом периоде, - говорит Тамара Роор. - Объехали всех родственников, внуков и правнуков Афанасия Федоровича, но никаких важных документов больше не нашлось.

Афанасий Плюснин родился в деревне Шемети, недалеко от Полазны. Учился в местной гимназии, а потом отправился в Московский народный университет вольнослушателем. Участвовал в Гражданской войне, присутствовал на выступлениях Троцкого… По семейной легенде, во время учебы он мог общаться с будущим писателем Маминым-Сибиряком.

Среди убийц не значатся

Обратная сторона фотографии плотно исписана синими чернилами. Вот и две строчки, которые привлекли внимание музейщиков и заставили пристально вглядываться в лица красноармейцев на карточке: "Абрамов - каптенармус вещевого довольствия из города Алапаевска. Хоронил Великих князей в 1918 году в Алапаевских шахтах". И еще: "Зав. оружием Бессонов Григорий из гор. Алапаевска. Тоже участник уничтожения Великих князей в 1918 году".

На месте шахты, в которой оборвалась жизнь семи человек, включая Великую княгиню Елизавету Федоровну Романову, основан мужской монастырь Новомучеников российских, куда приезжают тысячи паломников. Можно ли узнать о той давней трагедии что-то новое?

- Скажите, добавляют ли что-то к истории алапаевских мучеников эта фотография и надпись на ней? - спрашиваю сотрудника Свердловского областного краеведческого музея Николая Неуймина.

Он категоричен:

- Абсолютно нет!

Оказывается, имена всех участников расправы над Великими князьями задокументированы. Список убийц, соучастников и пособников включает восемнадцать фамилий. Тех, кто сталкивал узников в шахту или наблюдал за процессом, еще меньше - три-четыре человека. Но в охране, оцеплении района участвовало примерно шестьдесят человек. Среди них оказались те самые Абрамов и Бессонов. Но это не значит, что фотография не имеет исторической ценности. Просто с ней связаны совсем другие события.

Однополчане Бажова

У 257-го (до переименования 254-го) Камышловского полка примечательная и непростая судьба. Красноармейцы, которые смотрят на нас со старого снимка, - однополчане главного сказителя Урала, так что молодой Павел Петрович Бажов вполне мог оказаться среди них на фотографии.

Бажов описал боевой путь полка в книге "Формирование на ходу", опубликованной в 1936 году. Бывший командный состав подразделения обвинили в троцкизме и чуть ли не поголовно расстреляли. Павла Петровича исключили из партии, уволили из издательства - и на этом, к счастью, остановились. Безработный писатель взялся за уральские сказы…

Но вернемся к снимку. Увидев его, Николай Неуймин поспешил к компьютеру:

- Я вспомнил, что где-то уже видел эту фотографию. И фамилия второго участника алапаевских событий - Бессонов - показалась знакомой.

Так вышло, что именно к Николаю Борисовичу с копией того самого снимка несколько лет назад обратилась Наталия Маслова - внучка Григория Бессонова. Только подписи на копии, конечно, не было.

- Для меня самое главное - обратная сторона фотографии. Внимательно ее изучу! Хочу узнать, кем был мой дедушка, что это за личность, - говорит Наталия Юрьевна. Она собрала целую папку документов, фотографий, газетных статей про деда.

По словам Наталии Масловой, второй алапаевец - Захарий Аполлонович Абрамов. Он был мужем Зинаиды Бессоновой, родной сестры Григория, то есть они приходились друг другу свояками.

Григорий Бессонов - красноармеец с щегольскими усами на снимке - совершенно точно оставил след в истории. В Алапаевске есть улица братьев Бессоновых, названная в честь Григория и его расстрелянного белыми брата Петра.

Начальник Магнитки

Сын алапаевского рабочего стал членом партии большевиков в 1905 году, в двадцать лет. За подпольную деятельность его неоднократно арестовывали. Григорий участвовал в Гражданской войне, воевал с Колчаком, в том числе в Перми. В 1920 году он вернулся на родину и стал руководить заводом, на котором до революции работал его отец.

А потом бывшего подпольщика и красноармейца назначили первым красным директором Нижнетагильского металлургического завода. В послужном списке Бессонова еще несколько более или менее крупных предприятий Урала. В 1929 году партия направила молодого, по нашим меркам, но опытного управленца на одну из главных строек страны - Магнитку. Григорий Дмитриевич был начальником конторы строительства, а заодно создавал в Магнитострое комсомольскую и партийную организации.

Свердловский Втузгородок тоже строили под руководством Григория Бессонова. Он умер в 1946 году, похоронен в Свердловске на Ивановском кладбище. Кстати, недалеко от своего однополчанина Бажова.

P. S.

Наталия Маслова рассматривает фотографии, листает вырезки из старых газет. Лично деда она не помнит.

- Когда мне было два месяца, он успел подержать меня на руках. Cказал: "О, Натаха, последняя птаха! И ты ко мне прилетела!". Я реально смотрю на вещи, понимаю: он мог стоять в охране, когда уничтожали членов царской семьи. Но я точно знаю: он не сбрасывал их в шахту. Тем не менее дед был человеком того времени. Почему рабочие с 1902 года организовывали подпольные кружки? Наверняка им очень тяжело жилось. Но варварское убийство Романовых… Как люди могли так поступить? В любое время есть такие - быдло, идущее напролом. Уверена: дедушка таким не был.