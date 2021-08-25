Кардиолог: Два литра воды в день снижают риск сердечной недостаточности

Рекомендации по ежедневному потреблению жидкости варьируются от 1,6 до 2,1 литра для женщин и от двух до трех литров для мужчин. Однако опросы показывают, что многие люди не выпивают воды даже на нижнюю планку нормы. Тем временем, кардиологи доказали: достаточное употребление воды на протяжении всей жизни может снизить риск развития сердечной недостаточности.

Исследование представили на конгрессе Европейского общества кардиологов, об этом говорится на сайте организации.

Поддержание хорошей гидратации предотвращает или замедляет изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности. Результаты исследования показали, что человек должен обращать внимание на количество выпиваемой жидкости и принимать меры, если окажется, что этого недостаточно.

Как говорит автор работы Наталья Дмитриева из Национального института сердца, легких и крови в США, натрий в сыворотке крови является точным показателем состояния гидратации: когда люди пьют меньше жидкости, концентрация натрия в сыворотке крови увеличивается. Затем организм пытается сохранить воду, активируя процессы, которые, в свою очередь, способствуют развитию сердечной недостаточности.

По ее словам, концентрация натрия колеблется в узком диапазоне в течение длительных периодов, что, вероятно, связано с привычным потреблением жидкости.

В рамках исследования обследовали внушительное количество людей, 15 792 взрослых от 44 до 66 лет на момент набора. Изучение длилось 25 лет, в течение которых здоровье пациентов оценили пять раз. Учитывалась не только гидратация и сердечная недостаточность, но и возраст, уровень холестерина и глюкозы в крови, кровяное давление, индекс массы тела, функция почек, пол и факт того, является ли человек курильщиком.

Результаты показывают, что хорошая гидратация в течение всей жизни может снизить риск развития гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности. Также ученые выяснили, что определенное содержание натрия в крови, которое, на самом деле, находится в пределах нормы и будет помечено как нормальное в результатах анализов, поможет определить людей, которым нужно оценить уровень гидратации.