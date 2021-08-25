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25.08.2021 13:01
Рубрика: Общество

Кардиолог: Два литра воды в день снижают риск сердечной недостаточности

Текст: Юлия Мякишева

Рекомендации по ежедневному потреблению жидкости варьируются от 1,6 до 2,1 литра для женщин и от двух до трех литров для мужчин. Однако опросы показывают, что многие люди не выпивают воды даже на нижнюю планку нормы. Тем временем, кардиологи доказали: достаточное употребление воды на протяжении всей жизни может снизить риск развития сердечной недостаточности.

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Исследование представили на конгрессе Европейского общества кардиологов, об этом говорится на сайте организации.

Поддержание хорошей гидратации предотвращает или замедляет изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности. Результаты исследования показали, что человек должен обращать внимание на количество выпиваемой жидкости и принимать меры, если окажется, что этого недостаточно.

Как говорит автор работы Наталья Дмитриева из Национального института сердца, легких и крови в США, натрий в сыворотке крови является точным показателем состояния гидратации: когда люди пьют меньше жидкости, концентрация натрия в сыворотке крови увеличивается. Затем организм пытается сохранить воду, активируя процессы, которые, в свою очередь, способствуют развитию сердечной недостаточности.

По ее словам, концентрация натрия колеблется в узком диапазоне в течение длительных периодов, что, вероятно, связано с привычным потреблением жидкости.

Фото: Фото: iStock
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В рамках исследования обследовали внушительное количество людей, 15 792 взрослых от 44 до 66 лет на момент набора. Изучение длилось 25 лет, в течение которых здоровье пациентов оценили пять раз. Учитывалась не только гидратация и сердечная недостаточность, но и возраст, уровень холестерина и глюкозы в крови, кровяное давление, индекс массы тела, функция почек, пол и факт того, является ли человек курильщиком.

Результаты показывают, что хорошая гидратация в течение всей жизни может снизить риск развития гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности. Также ученые выяснили, что определенное содержание натрия в крови, которое, на самом деле, находится в пределах нормы и будет помечено как нормальное в результатах анализов, поможет определить людей, которым нужно оценить уровень гидратации.

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