На первых строчках: На Урале выбрали лучших швей

16 лучших швей из семи муниципалитетов Среднего Урала состязались в конкурсе профмастерства "Славим человека труда!". По словам организаторов, это рекордное количество участников и самая широкая география за шесть лет проведения соревнований.

Участницы конкурса представляли не только столицу Урала, но и малые города региона. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Участницы соревнований говорят, что непрерывно оттачивают мастерство и постоянно учатся чему-то новому в своей профессии. Поэтому теоретический этап конкурса для большинства был не очень сложным. В качестве практического задания мастерицы в течение двух часов должны были сшить юбку для девочки. Все созданные ими изделия организаторы передадут в детский дом.

По итогам соревнований первое место завоевала Марина Гильфанденова из Екатеринбурга, второе - у Екатерины Жарких из Серова, на третьем - екатеринбурженка Оксана Трусова. Они получат премии в размере от 30 до 55 тысяч рублей в зависимости от места.

Отметим: по данным министерства промышленности и науки Свердловской области, в регионе работает около 300 швейных предприятий, на которых трудится около 4000 швей.