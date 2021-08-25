На первых строчках: На Урале выбрали лучших швей

Участницы соревнований говорят, что непрерывно оттачивают мастерство и постоянно учатся чему-то новому в своей профессии. Поэтому теоретический этап конкурса для большинства был не очень сложным. В качестве практического задания мастерицы в течение двух часов должны были сшить юбку для девочки. Все созданные ими изделия организаторы передадут в детский дом.
По итогам соревнований первое место завоевала Марина Гильфанденова из Екатеринбурга, второе - у Екатерины Жарких из Серова, на третьем - екатеринбурженка Оксана Трусова. Они получат премии в размере от 30 до 55 тысяч рублей в зависимости от места.
Отметим: по данным министерства промышленности и науки Свердловской области, в регионе работает около 300 швейных предприятий, на которых трудится около 4000 швей.