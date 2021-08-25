На Урале мошенники под видом опроса о вакцинации взламывают телефоны

В Челябинской области появился новый вид телефонного мошенничества, в котором злоумышленники от имени госорганов якобы проводят опрос о вакцинации COVID-19. Поддавшимся на эту уловку грозит блокировка и взлом сотового.

- Некто обзванивает людей и просит нажать на телефоне цифру "1" в случае, если гражданин сделал прививку от коронавируса, - рассказали в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа.

Как только человек это сделает, гаджет блокируется. После этого мошенники его взламывают. Возможно, перед тем, как попросить свою жертву принять участие в опросе, они будут обещать бонусы или другую выгоду.

Специалисты советуют быть крайне осторожными и просто прервать разговор с организаторами подобных опросов. А кроме того, предупредить родных и знакомых, особенно пожилых: никаких телефонных опросов по вакцинации от СОVID-19 в Челябинской области не проводится.