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25.08.2021 15:17

На Урале снизили административное давление на бизнес

Контрольно-надзорные органы становятся более лояльными к бизнесу
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 194(8545)
Свердловская область по итогам 2020 года замкнула первую тридцатку регионов с наименьшим уровнем административного давления на бизнес, улучшив свои позиции на 18 пунктов.

По словам директора института экономики роста имени Столыпина Антона Свириденко, в основе рейтинга четыре показателя: доля предупреждений от общего числа вынесенных наказаний, доля юрлиц и ИП, подвергнутых контролю, доля наложенных без проверок штрафов, а также их размер. Среднему Уралу совершить рывок позволило в основном улучшение статистики по линии МЧС и Госинспекции труда.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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- Есть три ключевых фактора, которые мешают вести бизнес: налогообложение, доступность капитала и административное давление. Согласно последнему опросу предпринимателей, которые мы проводим вместе с ФСО, у 85 процентов административная нагрузка в 2020 году не изменилась или увеличилась. Это предмет для работы во всех субъектах РФ. Если Удмуртия уже третий год подряд входит в топ-2, значит, можно влиять на ситуацию системно, - подчеркивает Свириденко.

- Индекс - важный инструмент, который позволяет сравнить регион с другими и откорректировать правоприменительную практику, - подтверждает свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх. - Один из ключевых показателей - доля применения предупреждений вместо штрафов и более жестких мер. Так вот, у ГУ МЧС по Свердловской области это 64 процента - выше среднероссийского, но есть к чему стремиться. В Карелии, например, 95 процентов. У свердловского Росприроднадзора доля предупреждений равна 10 процентам, у Ростехнадзора - 12, тогда как в Ярославской и Белгородской областях - 85 и 83. При этом у нас управление Россельхознадзора в прошлом году наложило без проверок 97 процентов штрафов, тогда как в соседней Тюменской области - ноль.

Особые надежды деловое сообщество возлагает на закон о госконтроле, вступивший в силу 1 июля. Пока он коснулся только федерального уровня, на региональный и местный основные постулаты распространят в 2022-2023 годах. А звучат они так: приоритет предупреждения и профилактики нарушений над наказанием, соразмерность вмешательства в предпринимательскую деятельность пропорционально нанесенному вреду, запрет на злоупотребление проверочными полномочиями.

Впрочем, эксперты уже заметили ряд противоречий и неточностей в новом нормативном акте. В частности, его необходимо синхронизировать с законом о проверках и об уполномоченных. Иначе провозглашенным правом привлекать к участию в проверках бизнес-омбудсменов предприниматель сможет воспользоваться только при выездных мероприятиях, о которых его уведомляют заранее. Также добросовестный бизнес задается вопросом, как будет осуществляться госконтроль в отношении самозанятых, не имеющих статуса ИП и оказывающих услуги на дому?

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Еще одна сложность может возникнуть у предприятий, работающих на отдаленных территориях. Чтобы в досудебном порядке обжаловать результаты проверки, им надо отправить обращение в электронном виде через портал госуслуг или аналогичный местный. А в глубинке, как известно, проблемы со стабильным доступом в Интернет, и лучше дать возможность выбирать: бумага или цифра. Кстати, минэк области проверил, готовы ли органы надзора к такому формату. Оказалось, из 16 структур на Среднем Урале принимают документы через сайт лишь шесть региональных и четыре федеральных.

- Объемы проверок - категория гибкая. Лучше говорить о качестве взаимодействия инспектора и предпринимателя. Многие добросовестные бизнесмены принципиально не против контроля, но в виде методпомощи. Новый закон заложил совершенно правильные принципы. Чтобы их реализовать, бизнесу нужно активно участвовать в рамках оценки регулирующего воздействия в подготовке региональных актов, где будут расписаны индикаторы рисков и критерии отнесения объектов к разным категориям риска, набор профилактических и контрольных мероприятий. От этого напрямую зависит периодичность и глубина проверок. Кроме того, в показатели эффективности надзорного органа необходимо включить долю нарушений, которые были устранены еще до завершения проверки, - призывает Елена Артюх.

Прямая речь

Александр Высокинский, первый заместитель губернатора Свердловской области:

- Мы довольно заметно поднялись в рейтинге и продолжим делать все, чтобы бизнесу стало легче работать. Вместе с тем интересы государства не должны пострадать: необходимо помнить о безопасности производства и человека, поэтому нужно искать баланс. В формате активного диалога мы обсуждаем реформу контрольно-надзорной деятельности как с точки зрения административных органов, так и с точки зрения удобства предлагаемых мер для предпринимателей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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