Почему органическое земледелие не стало популярным среди фермеров Урала

Этот урожай ячменя для Урала уникален: впервые на полях Свердловской области без единого грамма химикатов было выращено более 52 тонн зерна. Народное предприятие "Искра" - первый и пока единственный сельхозпроизводитель в УрФО, где используют технологию органического земледелия. Ближайшие соратники работают в Пермском крае и Томской области. А всего по стране сертификаты на выпуск органической продукции на сегодняшний день имеют только 70 из нескольких тысяч предприятий агропрома.

В Министерстве сельского хозяйства РФ уверены: переключение на органику - перспективное направление.

- "Зеленый" сегмент мирового рынка продовольствия в последние 20 лет развивается самыми быстрыми темпами. Стремление к здоровому образу жизни привело к тому, что за десять лет этот рынок вырос в пять раз. И у нас есть все возможности активно включиться в процесс, - очертил перспективы заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов во время недавно состоявшегося на Среднем Урале Всероссийского дня поля.

Сертификат в цене

Уральские первопроходцы вступили на путь органического земледелия три года назад, когда президентом РФ был подписан первый в стране закон об органической продукции.

- Сельское хозяйство - отрасль особая. Здоровье человека напрямую зависит от того, насколько экологически безопасны продукты, которые он ест. Эта проблема насущна, особенно для жителей промышленного Урала, где и так плохо с экологией, - объяснял корреспонденту "РГ" причины "экоконверсии" руководитель предприятия Александр Попков.

Под выращивание зерновых с применением исключительно биологического удобрения отвели тогда 200 гектаров абсолютно чистых полей, которые не засевались несколько лет. Первый урожай не разочаровал. Потери от того, что растения не получали химических стимуляторов роста, конечно, были - в среднем с каждого гектара недосчитались по пять центнеров.

Но тут выяснилось, что достичь приемлемого урожая без минеральных удобрений - лишь полпроблемы. Главная сложность не в самих зеленых технологиях, а в процессе доказательства экологической чистоты продукции. Сбор необходимых документов, работа экспертной группы, проведение исследований образцов растянулись почти на 1,5 года. В итоге в 2020-м площадь экспериментальных полей в целях экономии пришлось сократить до 90 гектаров, а экоконверсия не только не принесла дохода, но и влетела предприятию в копеечку.

Чтобы получить сертификат, подтверждающий, что выращенный ячмень действительно биологически чист и соответствует ГОСТу органических продуктов, агропредприятию пришлось выложить 370 тысяч рублей. Львиная доля затрат - около 200 тысяч - связаны с подготовкой документации и оплатой услуг по ее оформлению. По сравнению с этим стоимость лабораторных исследований отобранных проб копеечная - 30 тысяч.

Высокие затраты на начальном этапе заставили уральцев задуматься о целесообразности дальнейшей реализации проекта. Воспрянуть духом помогло решение Роскачества (структуры, ответственной в том числе за сертификацию органической продукции), принятое в 2020-м по рекомендации Минсельхоза РФ: установить нулевую стоимость сертификации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Срок действия моратория в нынешнем году продлили: всем понятно, что для разогрева интереса сельхозпроизводителей к теме необходимо время.

Чтобы получить сертификат, подтверждающий, что ячмень соответствует ГОСТу органических продуктов, агропредприятию пришлось выложить 370 тысяч рублей

- Впереди долгий путь. Цель - запустить целую линейку молочной продукции. Но для этого необходимо получить не менее четырех сертификатов, подтверждающих экологическую чистоту на каждом этапе производства: выращивание кормовых культур, приближенное к естественным условиям содержание коров... И как финиш - сертификация всех продуктов: молока, творога, сыров, - перечисляет Александр Попков.

Рюмка с листком

- За прошлый год объем производства органической продукции в России составил 40 миллионов долларов США. По сравнению со странами - мировыми лидерами в этом вопросе, где объемы на порядок больше, это, конечно, невысокий показатель. Но мы рассчитываем на увеличение производства органической продукции, - рассказала корреспонденту "РГ" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По оценкам экспертов, емкость российского рынка агропродукции с высокими экологическими характеристиками - порядка 900 миллиардов рублей. В минсельхозе уверены: потенциал для роста до таких объемов есть.

- Он прежде всего связан с активным введением в оборот земель, на которых можно производить органическую продукцию, - объяснил оптимистичный прогноз Максим Увайдов.

На Дне поля презентовали "Органический атлас России", украшенный официальным знаком - зеленым листком. В атласе представлены предприятия, выпускающие уже сертифицированные экопродукты. В лидерах на сегодня - Московская область, где восемь "зеленых" производителей. На одного отстала Ярославская, следом идет Калужская. Лично меня удивил Кузбасс: в Кемеровской области из трех производителей органической продукции два получили сертификат на… водку. Кстати, всего в атласе 10 заводов, выпускающих органические алкогольные напитки. Сертификат на соки - только у одного производителя. Подтверждение органического происхождения молочных продуктов получили 11 предприятий.

- Российская водка, тем более с официальным экосертификатом, на зарубежном рынке более востребована, чем наши кефир или ряженка. Пока развитие органического сегмента связано как раз с экспортом: при выходе на зарубежные рынки проект быстрее окупается. К тому же этот рынок более прозрачен, чем отечественный: в Европе невозможно написать на упаковке "эко" или "био", не имея подтверждающего сертификата, - пояснил один из экспертов.

Поймать хамелеона

- Сейчас перспективами органического земледелия активно интересуются руководители 354 хозяйств в разных регионах страны. Но к реальной сертификации и выпуску продукции готовы не все. Органика предполагает массу ограничений в технологии производства. Это не только отказ от химии, антибиотиков, стимуляторов роста, но и исключение, к примеру, гидропоники, ГМО. К тому же в России действительно сегодня не запрещено выпускать продукты, указывая на этикетке, что они "эко", "био" или "фермерские". Никто сертификата в подтверждение чистоты продукта не потребует, зато это стимулирует спрос покупателей, да и цену можно задрать, - поясняет председатель правления Российского Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

В российском минсельхозе такую мимикрию обычных продуктов под здоровую еду считают одной из главных проблем развития рынка органики. Производители используют различные маркетинговые уловки: зеленый цвет упаковки, упоминание о натуральности продуктов, информирование об их якобы лечебных свойствах... По инициативе ведомства проведено исследование, которое выяснило, что чаще всего покупатели реагируют на определение "натуральный", затем предпочитают продукты с характеристиками "био" или "эко". Понятие "органический продукт" известно пока узкому кругу потребителей. Чтобы продвинуть официальный бренд, помимо логотипа с зеленым листком на продукт помещают QR-код, который выводит на сайт Роскачества, где опубликован список одобренных производителей.

По иному бороться с хамелеонами, по мнению специалистов, сейчас невозможно. Но появилась идея в зеленую гамму добавить нюансы. Органическую продукцию планируют отнести к премиум-сегменту, а также запустить линию экологических экономтоваров. На них тоже станут выдавать сертификаты, но при их производстве разрешат использовать отдельные химические препараты, что позволит сохранять объемы.