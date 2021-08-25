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25.08.2021 16:24
Рубрика: Происшествия

Под Екатеринбургом из-за лесного пожара начата эвакуация дачников

Текст: Татьяна Воробьева

Очередной пожар разгорается в окрестностях Первоуральска, на этот раз - близ деревни Хомутовка. В МЧС сообщают, что есть угроза перехода огня на садовое товарищество № 82.

Фото: Владимир Коцюба-Белых/РИА Новости
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Пожар низовой - сначала занялась сухая трава на поле, потом пламя перешло на деревья. Из-за порывистого ветра и стоящей в регионе жары все происходит очень быстро. На борьбу с огнем из аэропорта Кольцово вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Чтобы обезопасить людей, начата эвакуация оздоровительного лагеря и коллективных садов: спасатели прошлись по всем дворам, было оповещение через смс.

Как уточняет департамент информационной политики, дачников из 82-го сада вывезли на двух автобусах (в общей сложности - 56 человек, по данным МЧС). "Были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн", - рассказали в пресс-службе главка экстренного ведомства.

Эвакуируют персонал и детей из оздоровительного лагеря "Лесная сказка", где сейчас находится 75 человек, из которых 45 - дети. Планируется также вывезти из опасной зоны обитателей коллективного сада № 79 и пациентов психоневрологического диспансера.

По данным специалистов, причина всех недавних возгораний в этом районе - человеческий фактор, а точнее - несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.

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