В России введут штрафы за затягивание сроков исследования недр

Правительство РФ настроено ужесточить правила геологического изучения недр. С компаний, которые затянут с проведением разведки, начнут взимать штрафы. Стандартный срок - пять лет. Кто не успел, перечислит в казну такую же годовую сумму за пользование участком, как и ранее. Деньги небольшие. Чем больше будет превышено нормативное время, тем весомее санкция. Пока это законопроект, но важно понимать, какая проблема за ним стоит.

Причины задержки бывают разными, в том числе необязательность недропользователей, а также нечистоплотность отдельных менеджеров. Государство, понятно, заинтересовано в скорейшем сборе и анализе сведений о количественных и качественных характеристиках залежей, постановке их на учет. В зависимости от доступности полезного ископаемого, потребности в нем может быть принято решение о скорейшей разработке.

В ракурсе поиска углеводородов складывается неоднозначная, отчасти парадоксальная картина. В страхе перед последствиями глобального потепления десятки развитых стран переходят на возобновляемые и альтернативные источники энергии, и вот уже даже Международное энергетическое агентство заявило: новые проекты добычи нефти и газа не нужны, потому отныне нет смысла тратиться на разведку. Однако быстрый отказ от углеводородного топлива приведет к коллапсу экономик десятков государств. Спрос на него еще долго будет высоким, а добывающие страны постараются форсировать добычу и продать побольше.

С одной стороны, нефти и газа у нас еще предостаточно. Однако извлечь с гарантированной выгодой при невысокой стоимости можно только часть. Сильна зависимость и от уровня технологий. Если использовать имеющиеся сегодня, то нефти, по оценкам Роснедр, России хватит на 19 лет. Вместе с тем о приросте запасов говорить не приходится - они тают. В той же Югре обнаружение месторождения с приличными запасами будет теперь восприниматься как событие из ряда вон. В первом полугодии 2021-го в стране поставлены на госбаланс всего шесть мини-месторождений, из них лишь одно - югорское. Согласно информации Минприроды РФ, за это время в результате поисковых работ, проводимых недропользователями, прирост запасов нефти и конденсата (категорий АВ1С1) в десять раз уступил объему добытого сырья.