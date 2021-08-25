Рособрнадзор проанализировал предложения по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ. Напомним, такую акцию ведомство традиционно проводит после основного периода экзаменов: свои идеи на электронную почту присылают родители и учителя.

"В этом году к нам поступило 11 предложений. Мы обсудили и проанализировали все и, по возможности, примем их к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году", - отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Какой "апгрейд" предложили родители? Например, проводить ЕГЭ в двух форматах: компьютерном и письменном. Причем так, чтобы школьники могли сами выбирать формат, который им удобен. Интересный акцент для ЕГЭ по иностранным языкам - отвечать в аудитории по одному.

От педагогов - идея зафиксировать количество экзаменов, на которых могут работать учителя. Также есть просьбы увеличить продолжительность ЕГЭ по русскому языку, обеспечить сдающих экзамен психологической помощью и изменить некоторые формулировки в заданиях по истории.

Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, было и такое: при рассмотрении апелляций о несогласии с результатами экзамена исключить возможность снижать количество ранее выставленных баллов.