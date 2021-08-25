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25.08.2021 17:27
Рубрика: Экономика

Россия почти в три раза увеличила поставки электроэнергии в Европу

Текст: Сергей Тихонов
Россия увеличила экспорт электроэнергии в Европу на фоне роста цен в ЕС. Об этом сообщил "РГ" замминистра энергетики Павел Сниккарс.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

По его словам, в Европе наблюдается снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями, а также объемов генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Кроме того, рекордно выросли котировки газа и угля, что привело к подорожанию электроэнергии в среднем до 85 евро за 1 МВт в час. Наша экспортная цена значительно ниже - в июле она составляла 54,6 евро за 1 МВт в час и, соответственно, сейчас на европейском рынке наша электроэнергия стала пользоваться повышенным спросом, отметил Сниккарс.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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В пресс-службе минэнерго "РГ" уточнили, что с начала 2021 года поставки электроэнергии в Европу увеличены в 2,64 раза (более 7 млрд кВт*ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Они уже превышают объем экспорта в Европу за весь 2020 год. Наибольший рост произошел в мае-июле - поставки оказались почти в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта электроэнергии в 2021 году могут превысить 1 млрд долларов. Для сравнения: в 2020 году наша страна заработала на этом 480 млн долларов. Несмотря на эти рекорды, перспективы сохранения или наращивания экспорта электроэнергии в Европу пока туманны.

Сейчас среднеевропейская цена немного снизилась - до 79 евро за 1 МВт в час. Если цены на газ сильно упадут в связи со скорым вводом в эксплуатацию "Северного потока - 2", они потянут за собой и стоимость электричества. Всего лишь слух о возможном запуске газопровода снизил цены на 10%, но что касается уровня цен предстоящей зимой, то многое зависит от сочетания погоды, физического спроса, объемов предложения импортного газа в Европе и других факторов, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Холодная зима может удержать цены на газ на высоком уровне до весны 2022 года даже после запуска "Северного потока - 2". Дорогой газ будет способствовать росту спроса на уголь и в результате стоимость электричества в Европе останется на высоком уровне.

Впрочем, есть еще один климатический нюанс, влияющий на привлекательность нашей электроэнергии для Европы. Как пояснил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, "Зеленое" электричество (произведенное на основе ВИЭ. - Прим. "РГ") в ЕС имеет приоритетный доступ к сетям. Соответственно, объем производства электроэнергии из традиционных энергоносителей, а также объем импорта зависят от того, сколько электроэнергии было выработано из солнца и ветра. В этом году ветер подводит европейских потребителей, его выпадающие объемы лишь частично компенсируются ростом производства на солнечных электростанциях этим летом.

Остальное возмещается генерацией на "грязных", традиционных источниках энергии и импортом, в том числе из России. Но если ветер перестанет обходить Европу стороной, то рост генерации на его основе будет снижать потребности стран ЕС в электроэнергии из России.

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Причем это сезонные и случайные факторы. В дальнейшем риски для экспорта нашей электроэнергии в Европу будут расти в контексте директивы Fit for 55, недавно принятой в ЕС, считает аналитик "Финам" Александр Ковалев. В январе 2021 года финский сетевой оператор Fingrid (Финляндия - крупнейший импортер российской электроэнергии. - Прим. "РГ") опубликовал четыре сценария долгосрочного развития энергосистемы страны, согласно которым крупнейший импортер российской электроэнергии планирует к 2035 году выйти на углеродную нейтральность. В трех сценариях из четырех предусматривается полное прекращение импорта электроэнергии. Вероятный переход Финляндии на собственные "зеленые" источники дополняется будущим отключением от российских сетей и стран Прибалтики.

Литва, Латвия и Эстония 8 и 11 апреля 2021 года уже провели совместную проверку энергосистем и осуществили тестовое отключение от энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва. - Прим "РГ") в рамках планируемого отказа от поставок электроэнергии из России и Беларуси в 2025 году. Поэтому в среднесрочной перспективе (2025-2030 гг.) стоит ждать заметного сокращения потребления российской электроэнергии странами ЕС. Единственным выходом видится увеличение доли "зеленой" электроэнергии в сетях, отмечает Ковалев.

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