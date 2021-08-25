Россиян раз в три года будут информировать о размере будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет проактивно информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Соответствующий порядок утвердил глава минтруда Антон Котяков.

Как пояснил замминистра труда и социальной защиты - статс-секретарь Андрей Пудов, вся информация будет приходить человеку в личный кабинет на портале госуслуг. Те же, кто не использует портал госуслуг, смогут получить такие сведения при личном обращении в территориальный орган ПФР.

"Проактивно уведомления будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким является размер пенсии по старости исходя из уже накопленных пенсионных прав", - уточнил Пудов.

В уведомлении также будет содержаться напоминание об условиях выхода на пенсию по старости. Например, сколько еще лет стажа необходимо для этого приобрести. Кроме того, как сообщает минтруд, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.

Для чего человеку нужно заранее знать о размере будущей пенсии? Ответ здесь очевиден - чтобы при желании и возможности постараться за два десятка лет увеличить будущую пенсию. К примеру, человек может начать самостоятельно уплачивать дополнительные страховые взносы для увеличения размера будущей пенсии. Или найти работу с "белой" зарплатой, если у него на данный момент непрозрачный вариант оплаты труда работодателем. Так, в Пенсионном фонде не раз напоминали, что пресловутая зарплата "в конверте" не может быть учтена при формировании пенсионных прав гражданина.

"Скоро у россиян появится еще один полезный государственный сервис, который позволит отслеживать и контролировать размер пенсионных накоплений, а также понимать, насколько правильно перечисляются взносы в Пенсионный фонд. Информация о сумме будущей пенсии - это повод спланировать ресурсы для дополнительных накоплений и источников дохода "на старость". Во многих странах мира нормой считается задумываться о жизни на пенсии и составлять соответствующий финансовый план", - подчеркнула профессор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Наталья Локтюхина.

Кстати, ранее на портале госуслуг появился сервис, через который российские граждане могут получить выписку о назначенных им мерах социальной поддержки. Это могут быть, например, установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и другие виды выплат.