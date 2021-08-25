Россиян с двойным гражданством могут допустить к госслужбе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает работать на госслужбе россиянам, также имеющим иностранное гражданство при невозможности избавиться от него.

Такие люди могут быть приняты на государственную или муниципальную службу, только если должность не предполагает допуск к гостайне. Это будет касаться и действующих чиновников. Невозможность прекращения иностранного гражданства будет устанавливаться президентом или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

Чиновники при этом должны принимать все возможные меры по прекращению иностранного гражданства и воздерживаться от его получения.