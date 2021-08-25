Россиянка пострадала в аварии с автобусом Кишинев-Москва в Киеве

Гражданка РФ пострадала в ДТП с автобусом Кишинев-Москва в Киеве. Как сообщили в пресс-службе российского посольства на Украине, сейчас она находится в больнице, ее состояние удовлетворительное.

Ранее стало известно, что восемь человек пострадали после того, как пассажирский автобус перевернулся в Подольском районе украинской столицы, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины. Как заявили в молдавском МИД, автобус следовал из Кишинева в Москву.

"Среди пострадавших пассажиров оказалась гражданка России, она находится в больнице, ее посетили сотрудники консульского отдела посольства, она в удовлетворительном состоянии, получила некритические травмы: ушиб грудной клетки и головы. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается, по завершению лечения и выписки из больницы продолжит следовать в Россию", - цитирует пресс-службу посольства РФ РИА Новости.

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в связи с произошедшим по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".