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25.08.2021 09:55
Рубрика: Власть

Российские летчики обеспечат эвакуированных из Афганистана медпомощью и продуктами

Текст: Юрий Гаврилов
В среду Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента России глава военного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ и Украины. 25 августа самолеты военно-транспортной авиации вывозят оттуда около 500 человек. Помимо россиян, это белорусы, киргизы, таджики, узбеки и украинцы.

В Минобороны уточнили, что по указанию Шойгу для осуществления эвакуации была создана авиационная группировка из четырех военных транспортников, которые в кратчайшие сроки сосредоточили на аэродроме в Ульяновске. "На каждом российском самолете ВТА для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - проинформировали в военном ведомстве.

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Также на всех военных бортах этой авиагруппы для обеспечения эвакуируемых из Афганистана граждан создали достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Напомним, что днем ранее Сергей Шойгу перечислил угрозы, которые возникли для России в связи с событиями в Афганистане. "Первая реальная угроза в том, что талибам (члены запрещенной в РФ организации - прим. "РГ") досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни. И никто это не контролирует", - сказал министр обороны, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Одной из ключевых проблем, исходящих из этой страны, он назвал наркотрафик. Присутствие в стране американских военных ничего не поменяло. "93 процента мирового героина - это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу, - заявил Шойгу. - Мы ждали, что что-то изменится, что они установят какой-то контроль за этим. Но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, нас беспокоит".

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