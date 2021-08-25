Росстат зафиксировал подорожание бензина за неделю в рознице на 15 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 16 по 23 августа выросли на 15 копеек до 49,01 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 7 копеек до 50,66 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 13 копеек до 46,10 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 14 копеек - до 49,89 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 22 копейки - 57,56 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 68 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 2,1% (до 59,28 рубля за литр).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,05 до 46,58 рубля, марки АИ-95 - от 49,59 до 53,89 рубля, марки АИ-98 - от 55,48 до 59,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,60 до 46,25 рубля, марки АИ-95 - от 48,40 до 50,80 рубля, марки АИ-98 - от 57,80 до 59,90 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 6,2%, бензин марки АИ-95 на 5,9%, марка АИ-98 - на 7,3%, а дизельное топливо повысилось в цене на 3,9%. В среднем бензин с начала года подорожал на 6,2%.

Также, по свежим данным Росстата, с 17 по 23 августа индекс потребительских цен (инфляция) выросла по сравнению с прошлой неделей на 0,1%, а с начала августа - на 0,07%. Инфляция с начала года составила 4,58%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 16 по 22 августа упало на 8,4%, а выпуск дизельного топлива - на 1,3%.