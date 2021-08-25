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25.08.2021 19:33
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал рост промышленного производства в июле на 6,8%

Текст: Сергей Тихонов
В июле промышленное производство в России выросло по сравнению с июлем прошлого года на 6,8%. С начала года рост составил 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, свидетельствуют последние данные Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост объемов промышленного производства к июлю 2020 года зафиксирован во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 11,6%, обрабатывающие производства - на 3,4%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 6,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 16,7%.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19, можно отметить, что рост к июлю 2019 года составил 0,7%, говорится в сообщении Росстата.

Обрабатывающие производства выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,6%, энергетический сектор - на 4,1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 11,3%. При этом в сырьевом секторе индекс производства снизился по сравнению с июлем 2019 года на 3,9%, что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 6,2%, нерудных полезных ископаемых - на 14,8%. Одновременно с этим зафиксирован рост добычи угля по сравнению с июлем 2019 года на 2,3% и добычи металлических руд - на 3%.

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