Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула

Четыре самолета Минобороны РФ успешно приземлились с эвакуированными из Афганистана гражданами. Два борта сели в Киргизии в аэропорту Кант, еще два воздушных судна приземлились в Таджикистане.

"Два самолета военно-транспортной авиации Минобороны России совершили посадку на аэродроме Кант Киргизской республики, куда доставили граждан республики, эвакуируемых из Исламской Республики Афганистан", - говорится в сообщении Минобороны РФ. А еще чуть раньше на аэродроме Гиссар в Таджикистане совершили посадку также два военно-транспортных самолета. Помимо местных жителей на борту должны находиться еще граждане России, Беларуси, Узбекистана и Украины. По сообщениям российских военных, эвакуация людей проводится Министерством обороны РФ по поручению президента Владимира Путина. Российские летчики обеспечат эвакуированных из Афганистана медпомощью и продуктами