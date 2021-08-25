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Samsung заблокирует телевизоры по всему миру

Текст:   Антон Благовещенский
25.08.2021,  
14:30
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Samsung продвигает технологию TV Block, которая позволит удаленно блокировать умные телевизоры, внесенные в список украденных.

Согласно задумке разработчиков, при включении телевизор соединяется с сервером компании, после чего происходит проверка, не значится ли он как украденный. Если это так, срабатывает система блокировки, и все функции телевизора становятся недоступны, пишет Slashgear.

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В Samsung полагают, что такой подход позволит снизить число краж телевизоров. TV Block будет работать по всему миру.

Напомним, что аналогичная функция уже на протяжении многих лет доступна практически во всех смартфонах: украденный или потерянный аппарат можно удаленно отследить и заблокировать, а также стереть с него все данные, чтобы сделать использование невозможным.

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