Счетная палата назвала размер госдолга России

Госдолг России по итогам первых шести месяцев 2021 года увеличился на 7,8 процента по сравнению с началом года и составил 17,7 процента внутреннего валового продукта, достигнув 20,4 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

Внутренний долг вырос на 1,4 триллиона рублей или на 9,7 процента и составил 16,18 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась на 1,4 процента. Внешний долг вырос на 1,8 миллиарда долларов или на 3,2 процента, достигнув 58,5 миллиарда долларов или 4,237 триллиона рублей. Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составили 506,1 миллиарда рублей.

По словам вице-президента ЦСР Дианы Каплинской, уровень госдолга остается на безопасном для финансово-экономической системы России уровне, пишет РИА Новости. Эксперт подчеркнула, что размер госдолга достаточно комфортный для дальнейшего социально-экономического развития и "не дает оснований международным рейтинговым агентствам для пересмотра в сторону снижения текущего значения рейтинга страны".

В аналитической записке Счетной палаты отмечается, что Минфин в 2021 году планирует сократить Программу внутренних заимствований на 875 миллиардов рублей. Ранее о снижении уровня заимствований по сравнению с 2020 годом говорил глава Минфина Антон Силуанов. Он также сообщил, что госдолг России в ближайшие три года составит около 18-20 процента ВВП.

Ко всему прочему Счетная палата отметила высокие темпы роста экономики в первом полугодии 2021 года, связав это с низкими показателями 2020 года.