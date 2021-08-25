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25.08.2021 23:50
Рубрика: Экономика

Счетная палата оценила объем российского госдолга

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 194(8545)
Российский госдолг превысил к 1 июля отметку в 20 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Счетной палаты по исполнению федерального бюджета за I полугодие. Несмотря на переход через психологическую отметку, этот показатель находится в понимании минфина на безопасном уровне. Более того, вероятнее всего, программа заимствований в этом году будет сокращаться.

По предварительным данным Счетной палаты, за I полугодие 2021 года российский госдолг увеличился почти на полтора триллиона рублей, или на 7,8 %, и к 1 июля 2021 года был чуть выше 20,4 трлн рублей (17,7 % прогнозируемого объема ВВП). В основном это внутренний госдолг (то есть долговые обязательства государства перед регионами, негосударственными организациями, компаниями и населением) - его объем выше 16 трлн рублей. Это почти 80% от общего объема госдолга и 88,4% верхнего предела внутреннего долга.

Фото: РИА Новости
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Внешний долг (долговые обязательства России перед другими государствами, международными организациями и частными инвесторами, покупающими российские облигации федерального займа) к 1 июля составил более 58,5 млрд долларов, или примерно 4,2 трлн в переводе на рубли, указали в Счетной палате. Это 81,3% верхнего предела для внешнего долга. За первое полугодие показатель вырос на 1,8 млрд долларов (это 3,2%), или на 47,87 млрд рублей.

По данным Банка России, к 1 июля 2021 года доля нерезидентов на рынке российских ОФЗ составила 19,7% (на 1 января 2021 года - 23,3 %, на 1 июля 2020 года - 30,6 %). Скорее всего, показатель будет расти, даже несмотря на введенные в этом году ограничения США для своих инвесторов на покупку российского госдолга. Банк России с весны повысил ключевую ставку на 2,25 процентного пункта в рамках борьбы с высокой инфляцией, не исключены и новые повышения. Все это делает привлекательным для иностранных инвесторов операции "кэрри трейд" (заработок на разнице процентных ставок - взятие дешевого кредита в долларах или евро и покупка на эти деньги российских ОФЗ с высокой по сравнению с этими валютами доходностью).

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что размер госдолга сохраняется на безопасном уровне. Таким уровнем в министерстве считают объем госдолга не более чем 20% ВВП. Как подчеркивал Силуанов, размер российского госдолга - один из самых низких в мире. Это обстоятельство часто подчеркивается международными рейтинговыми агентствами при выставлении странового кредитного рейтинга как одна из сильных макроэкономических сторон России.

Нынешний уровень российского госдолга в минфине считают безопасным

При этом, как ранее сообщали "Ведомости", в этом году планируется сократить программу минфина по заимствованиям на 875 млрд рублей. Так, в 2020 году удалось получить сверхплановые ненефтегазовые доходы в результате более быстрого восстановления экономики, чем ожидалось ранее, указывал собеседник издания. Благодаря перевыполнению плана образовались свободные бюджетные остатки, именно их предлагается направить на финансирование сверхнормативных расходов 2021 года с одновременным сокращением заимствований.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минфин Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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