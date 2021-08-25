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Текст:   Владимир Кузьмин 
09:20 25.08.2021

Семейную ипотеку продлили до 2024 года

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие программы "Семейная ипотека". Льготные кредиты можно будет оформить до конца 2023 года. Ранее их выдача заканчивалась 1 марта 2023 года.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Эксперт рассказал россиянам, почему нужно брать ипотеку сегодня

Кредиты по льготной ставке до 6 процентов годовых можно получить для покупки жилья или строительства частного дома. Первоначальный взнос составляет от 15 процентов. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 миллионов рублей, для других территорий - 6 миллионов.

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