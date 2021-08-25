Сенатор предложила показывать успешных учителей в прайм-тайм на ТВ

Необходимо продумать правовые механизмы защиты учителей от травли, а истории успешных педагогов должны показываться в прайм-тайм на телевидении. Такое мнение высказала "Российской газете" председатель комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова. Сенатор прокомментировала общение президента Владимира Путина с представителями общественности и заседание президиума Госсовета РФ, темой которого стали вопросы общего образования.

Ранее в среду учитель истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова пожаловалась главе государства на образ педагога из юмористического шоу "Наша Russia" Снежаны Денисовны, которая вымогает у учеников и их родителей деньги. По словам Торховой, демонстрация таких персонажей негативно сказывается на имидже учителей.

"Во время встречи президента с учителями и родителями лейтмотивом звучала мысль о повышении престижа профессии педагога. Конечно, мы понимаем, что эта система мер. Еще два года назад наша палата приняла обращение к правительству о том, чтобы была изменена система оплаты труда, мы разработали подходы с профильными ведомствами. Сегодня я почувствовала, что есть понимание того, что нужно не просто изменить систему оплаты, но и моральную составляющую", - сказала Гумерова.

Сенатор обратила внимание на то, что если учитель и появляется в прайм-тайм на телевидении, то это лишь какие-то скандальные истории.

"В обществе сформирован образ того, что учитель - это неуспешный и затравленный детьми, родителями и работой человек с мизерной зарплатой. Но сколько мы видим педагогов на конкурсе "Учитель года"! Они столько могут дать не только своим непосредственным ученикам, но и ребятам со всей страны. Почему-то положительный образ учителя не лоббируется, но это не менее важно, чем повышение зарплаты", - отметила она.

По мнению Гумеровой, учителя нередко становятся жертвами травли и уходят из профессии.

"Как правило, педагог остается один на один с какой-то историей, а не лучшая часть блогеров в погоне за хайпом и скандалами выставляет ситуацию не в лучшем свете. Поэтому мне видится важным продумать правовые механизмы защиты учителя", - добавила законодатель.

Что касается темы поборов в школах, которая высмеивалась в образе Снежаны Денисовны, то такие случаи нельзя замалчивать, убеждена глава профильного комитета Совфеда.

"Есть школьные советы, в которых участвуют и педагоги, и родители, и ученики. Очень многое зависит от директора конкретной школы - как он сумел организовать процесс. Будем честны: на всё бюджетных денег не хватает, есть дополнительные траты, но они должны осуществляться с согласия родителей, открыто обсуждаться. Это должны быть разумные суммы, родители ни в коем случае не должны платить за то, что гарантирует государство", - заключила Лилия Гумерова.