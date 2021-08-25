Сергей Кравцов: Вакцинация учителей - добровольная процедура

Учителям желательно привиться от COVID, защитить себя, но это процедура добровольная, заявил в среду министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

Между тем, в ряде регионов учителя попали в те группы, для которых вакцинацию от коронавируса сделали обязательной.

Говоря о введении масочного режима среди учителей во время уроков в новом учебном году, министр указал, что такое решение региональные власти должны принимать самостоятельно.

"У нас на федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Каждый регион решает исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, селе, какие решения принимать. Со своей стороны мы прислушиваемся к регионам".