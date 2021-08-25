Шойгу осмотрел авиационный кластер форума "Армия-2021"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел авиационную часть экспозиции международного военно-технического форума "Армия-2021" на подмосковном аэродроме Кубинка. Главе военного ведомства продемонстрировали перспективные образцы авиационной техники и экземпляры новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В частности, министру показали модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами "изделие 305". Также он осмотрел перспективную полевую технико-эксплуатационную часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники и авиадвигатели отечественного производства.

Затем министр обороны подошел к вертолету Ми-26Т2В, оборудованному медицинскими модулями, а также посмотрел вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолеты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолет УТС-800 отечественного производства.

После осмотра авиатехники военачальник заслушал доклады представителей "Объединенной авиастроительной корпорации" и "Объединенной двигателестроительной корпорации", а также ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.

В ходе посещения авиационного кластера форума "Армия-2021", на котором представлено более 50 летательных аппаратов ВКС России, Сергей Шойгу ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения и оценил пилотаж летчиков в рамках демонстрационного показа.