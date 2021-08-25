Шойгу поручил ускорить испытания нового оружия для летчиков

В среду, 25 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу после посещения стрелкового центра на территории парка "Патриот" поручил ускорить госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС.

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев рассказал министру о технических решениях при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава Воздушно-космических сил. Эта система, в том числе, включает компактный пистолет Лебедева ПЛК для самообороны пилота и жилет с комплектом оборонительных гранат. Еще Шойгу показали новый пистолет-пулемет для летчиков ППК-20 с прибором для малошумной стрельбы, новым складным прикладом и магазином на 30 патронов. Министру также представили новую снайперскую полуавтоматическую винтовку СВЧ и современный ручной реактивный гранатомет с 40 мм боеприпасом.

Ознакомившись с этим оружием и заслушав доклад главного конструктора о перспективах ввода нового боевого снаряжения в строй, Шойгу поручил завершить государственные испытания новинок не в 2023-м, как министру доложили на демонстрации оружия, а уже в следующем году.

В целом Шойгу остался доволен новыми оружейными разработками. "Ведь сделали же! А сколько лет говорили об этом, начиная с 2012 года. Вот именно такой комплект мы и заказывали", - сказал министр после презентаций в стрелковом комплексе.

Главе военного ведомства также показали комплекты новейших бронежилетов. Разработчики защитного снаряжения рассказали, что выполнили поручение министра по улучшению его эргономичности без снижения защитной площади и других характеристик. Теперь бронежилеты, обладая достаточной площадью противопульной защиты, не мешают движению на поле боя. Снаряжение быстро подгоняется под параметры человека, при этом основная весовая нагрузка жилета ложится на пояс, а не на плечи. "Речь идет, прежде всего, об оптимальном распределении веса, а не только о его уменьшении", - пояснили министру обороны на стенде.

"Молодцы! Ведь можете! Спасибо!", - поблагодарил Шойгу разработчиков бронежилетов.