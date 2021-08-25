Шоу на Красной площади: кого ждем, чем нас удивят, есть ли еще лишние билетики

27 августа стартует военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

Термин "стартует" означает лишь церемонию открытия, которая начнется в 20.00. Фактически шоу уже идет: в городских садах с 14 августа выдувают медь оркестры-участники, 22 августа у Главного храма нашей армии выступил Центральный военный оркестр.

Режиссер фестиваля и его команда ломают голову, как вместить в 2 часа 15 минут номера 16 российских и шести иностранных оркестров. Точнее, головы уже давно "сломаны", сейчас оттачивают последние детали, настраивают свет и звук. А прилетевшие мексиканцы, габонцы и катарцы проходят акклиматизацию: в Москве +19, в Мехико +23, в Либревиле +29, в Дохе +42...

Итак, 14-й по счету военно-музыкальный фестиваль мирового формата "милитари тату": российская версия. Что увидим, услышим, и чему изумимся?

Пушкин пишет, греки играют

Небольшой рейтинг "РГ": самые-самые.

Итак, самый старинный военный оркестр, принимающий участие в этом фестивале, это греческий "Тесей".

Его основали в 1824 году. Для того, чтобы истинный интеллектуал смог во всей красе осознать глубину погружения в реку времени: это год, когда наш Пушкин уже написал "Бахчисарайский фонтан", а "Я помню чудное мгновенье" - еще нет.

А самый молодой коллектив - главный оркестр армии Габона. На фестивальной Красной площади это редкий представитель Африки. Из африканских стран южнее Египта к нам военные музыканты еще не прилетали. Габонский военный оркестр был образован в 1970 году, причем набор проходил очень интересно. В него просто направляли талантливых солдат, как правило, без музыкального опыта. Но учили военно-музыкальному делу настоящим образом: родина сказала освоить тарелки, рожки, трубы, саксофоны и кларнеты - освоили. Ну а бить в барабаны в этой части мира у людей так просто в крови. И оркестр вышел на достойный уровень.

Исполняют военные марши, играют классику, не забывают о своих корнях. Вероятно, зрители фестиваля услышат трогательную народную песню о несостоявшейся свадьбе студента и сельской красавицы. Последний штрих - возглавляет оркестр девушка-офицер: Леи Нзуги Нзе. Поверьте, ситуация, когда женщина возглавляет главный военный оркестр - явление не частое. А если судить по участникам "Спасской башни" - то кроме Габона такое еще только у нас: Президентский оркестр возглавляет Вера Крылова.

Так что Габон и Россия впереди планеты всей. С той разницей, что Леи Нзе- пока лишь лейтенант, а Крылова - настоящий полковник.

Выступление нашего Президентского оркестра мы увидим на главной сцене фестиваля.

Ведущие военно-музыкальные фестивали (Базель и Эдинбург) сошли с дистанции. В Москве праздник будет. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

Лихой верблюд, горячий конь

Еще один редкий гость - Катар. Представлен тремя коллективами: оркестр вооруженных сил, полиции, плюс подразделение почетного караула.

Изюминка армейского оркестра: в дополнение к симфоническому коллективу в оркестр включили кавалерийский оркестр, оркестр на верблюдах и фольклорный ансамбль. Но коней и верблюдов в Москву не привезут. Впрочем, в кавалерии недостатка не будет. На этот раз кроме постоянных участников (Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Кремлевская школа верховой езды) выступят всадники-полицейские и питерская школа "Идальго".

Часть программы пройдет под песни, танцы и фланкировку с шашками в исполнении Московского казачьего хора.

Кофе и каштаны

Красная площадь фестиваля формата COVID несколько отличается от доковидных времен. Не будет Детского городка: отменены финальные этапы Фестиваля детских духовых оркестров, не выступят молодежные караулы.

На месте торговых рядов развернут военную фотовыставку.

Несмотря на уменьшение числа торговых палаток, мы не останемся без мороженого (Баскин Роббинс, от 160 до 400 руб.), жареных каштанов (300 руб. за 10 шт.), авторского лимонада (260 руб. за 350 мл) и кофе "Спасская башня" (250 руб. за 250 мл).

Легенды о Тилле

Вишенка на торте: Тилль Линдеманн. У этого колоритного немца воз талантов. Еще в гэдээровском детстве показывал незаурядные результаты в спорте, входил в олимпийскую сборную по плаванию. В ту же эпоху бывал у нас в Сибири: в Новосибирске.

Начинал в панк-группе, известности достиг в качестве фронтмена метал-группы "Рамштайн" и аналогичной имени себя. Пишет стихи, тексты к песням. Снимается в кино, есть заметные роли в боевике "Три икса" с Вином Дизелем, в детском "Пингвин Амундсен" и в фильме ужасов "Винсент". Согласитесь, интересное сочетание: боевик, детское кино и готика.

Несмотря на такое жанровое разнообразие, имидж Тилля все-таки обычно определен сценическими образами: брутал, фрик, людоед, маньяк. Со сцены может запустить в VIP-места торт...

Точнее, так было. А в мае мы увидели совсем другого Тилля. Снялся в клипе к "Девятаеву" Тимура Бекмамбетова. История советского летчика-истребителя, летавшего на американской "Аэрокобре". Сбит под Львовом, попал в плен, бежал на угнанном у нацистов секретном самолете - носителе крылатых ракет "фау".

Да и вообще когда-то жил-был совсем другой Тилль. Его отец - детский поэт и писатель, мать - художница и поэтесса. В детстве у него дома часто звучали песни на русском языке.

А еще его мама вспоминала: маленький Тилль вставал рано утром и шел к коровам, а зимой гулял, держа за пазухой кошку, которая уставала прыгать по снегу... Согласитесь, Линдеманн с уставшим котиком на руках - это посильнее "Фауста" Гете.

Но вот уже и главный режиссер "Спасской башни" Юрий Мархолиа говорит, что после общения с Тиллем у него осталось впечатление: вежливый, внимательный и очень приятный человек.

На Красной площади 4 и 5 сентября Тилль исполнит "Любимый город". Петь будет на русском.

Кстати

Последний билет

На вопрос о цене билетов руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов с удовольствием ответил, что цены они не меняли с 2007 года. Цена билет зависит от трибуны и дня фестиваля. Но в среднем находится в диапазоне от 500 до 2,5 тыс. рублей.

Только имейте в виду, что информация весьма динамична. Сейчас нижняя планка уже на отметке 1200 рублей. Нет, цены организаторы не поднимали. Просто дешевые уходят очень хорошо. В общем, все, как в легендарном кино: извини, брат, разбирают быстро.