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25.08.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Сменить работу планируют семь из десяти россиян

Текст: Алексей Дуэль
Сменить в ближайшее время работу планируют семь из десяти занятых россиян. Такой результат показало исследование международного кадрового агентства Kelly Services, проведенное специально для "РГ".
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Только 7% работников всем довольны и не собираются искать лучшее предложения на рынке труда, показал опрос. Активный поиск ведут 76% сотрудников. Чаще всего вакансии присматривают представители производственного персонала, занятые производством и продажей товаров народного потребления, розничной торговлей, а также люди из мира искусства, развлечений и масс-медиа. Наименее подвержены текучке занятые в IT, фармацевтике и медицине, финансовом и страховом бизнесе.

Фото: iStock
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Основная причина недовольства - уровень заработной платы (34% респондентов ответили так), неинтересные задачи и отсутствие профессионального роста (24%), неудовлетворительные условия труда (16%), отсутствие карьерного роста (10%).

Примерно схожие проблемы испытывают сотрудники российских частных компаний (таких 47% среди опрошенных), международных компаний (36%), госкомпаний (10%) и органов власти (5%).

При этом менять насиженное, но надоевшее место на первую попавшуюся альтернативу работники не торопятся. Каждый третий не видит смысла в смена работодателя, если и зарплата, и условия труда на новом месте не будет ничем отличаться от прежних. Неуверенность в новом работодателе и боязнь риска останавливают еще 16% опрошенных, а плохая репутация компании, в которой открыта вакансия, - 12%.

Решиться на смену работы специалисты готовы ради высокой зарплаты (43% ответов), возможности удаленной работы и гибкого графика (15%). Интересные задачи привлекут 13% респондентов, карьерный рост - 8%, стабильность компании - 7%.

Ситуация на рынке труда предвещает кадровый бум, считает гендиректор Kelly Services по России и Восточной Европе Екатерина Горохова. По ее оценке, рост текучки кадров в этом году связан с тем, что менять работу будут все, кто остерегся сделать это год назад в разгар пандемии. Кроме того, целый ряд отраслей - производство, продажи, доставка, IT - испытывает кадровый дефицит, там растут зарплаты, что тоже может сказаться на желании работников найти себе более выгодное место, считает Горохова. Еще одним важным фактором становится возможность удаленной занятости и гибкого графика, заключает она.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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